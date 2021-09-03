Олександр Педан розповів про сходження на 5-тисячник

Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) детально розповів про подорож у Фанські гори (Таджикистан)

Екстремал Олександр Педан не припиняє дивувати своїми вчинками. То з мосту стрибнув, то між багатоповерхівками по канату пройшовся, а ось піднявся в гори у Таджикистані.

– У мене є велика мрія – зійти на Матергорн. Це гора в Альпах, між Швейцарією та Італією, яку можете побачити на шоколадці «Тоблерон», – ділиться ведучий Нового каналу. – Маю план: щонайменше один серйозний похід у гори за рік. На Матергорн через карантинні обмеження не вийшло, тож обрали Фанські гори в Таджикистані. Знайшли команду, яка вже 30 років водить людей тією місцевістю, і зрозуміли, що нам з ними по дорозі.

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Подорож ведучий реаліті «Екси» з однодумцями планували близько місяця. Врешті прилетіли в Душанбе, де зустрілися з командою (кухарем і гідом), заїхали на місцевий ринок, завантажили авто й вирушили в бік гір. Без пригод не обійшлося – по дорозі зламалась машина.

– Знаєте, як у мемі: «Бачок потік», – сміється Педан. – Таджикські друзі нас здивували: замінили несправний бачок на нормальний, і ми доїхала до кишлака (села), де жив водій. Трохи погостювали в нього, пересіли в іншу машину і, нарешті, доїхали до точки висадки. Там на нас чекали три віслюки й погоничи. Вони несли їжу, а ми – 20-кілограмові рюкзаки зі спорядженням. Далі було сім днів переходів. Могли в один день набирати та скидати по тисячі метрів. Це називається «радіальний вихід», коли набираєш висоту, щоб акліматизуватись, і скидаєш її назад. Перший табір був на Кулікалонських озерах, де нереально красива природа! Я справді такої ніколи не бачив!

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Основною метою був пік «Енергія» висотою 5105 метрів.

– Вночі перед виходом двоє з нашої команди зрозуміли, що почуваються не дуже добре, – згадує Олександр. – Тож ми вирушили вчотирьох: я, товариш Олександр, гід і кухар. За 400 метрів до вершини гіду стало трохи зле, і він зупинився. Самостійно ми змогли подолати на кішках та у зв’язках ще майже 250 метрів вгору під нахилом 45-50 градусів. За 165 метрів до вершини, при нахилі близько 60 градусів, зрозуміли, що там суцільний лід. Про техніку льодолазіння я читав теорію і бачив відео на YouTube. Та цього замало. Тож вирішили не ризикувати життям і спустилися.

Що їли?

– Готували нам дуже смачно! Був плов, рулетики з баклажанів, салати. На висоті 3500 метрів нам зробили сюрприз – борщ. Таджикський борщ з українським салом – щось нереальне. Загального правила, що їсти, а що не їсти в горах, немає. Усе індивідуально. В мене був доволі хороший апетит. Аби все було гаразд, і не «взяла» гірська хвороба, є перевірений лайфхак: додавайте в їжу перець чилі, він допомагає все перетравлювати.

Як милися?

– Ми купалися в озерах з температурою води 5-6 градусів. На висоті 3500 метрів, наприклад, у гірських річках. Щоб помитися, потрібно забігти намочитися, потім вийти й намилитися, і знову зайти змитись. Інакше не можна, бо зводить ноги.

Як тримали зв’язок?

– У горах взагалі немає зв’язку. Ми несли з собою сонячні батареї, від яких заряджали повер-банк. Та мали супутниковий девайс, схожий на пейджер, через який можна обмінюватися смс, дивитися погоду. Найголовніше, там є кнопка SOS. Фотографував я на свій телефон.

Що брати з собою?

– Враховуючи, що ми все несли на собі, то намагалися мінімізувати багаж. Необхідний одяг: троє штанів (різні та ультралегкі), шорти, три футболки, комплект термобілизни, термошкарпетки, флісова кофта, штормова куртка, рукавички, сандалі, легкі та трекінгові кросівки, альпіністські боти, шапка чи капелюх від сонця, баф, спеціальні окуляри від ультрафіолету. З речей: надувний каремат, спальник, намет, комплект палок, кішки, сонячні батареї та зарядні пристрої, крем для обличчя, налобний ліхтарик.

Висновок:

– У Фанських горах є два варіанти. Перший – туристичний: погуляти серед неймовірних краєвидів, пожити в наметах, покупатися в озерах, насолодитись природою. Є навіть такі тури, де все спорядження і їжу носять гіди та ослики, а ви гуляєте з легенькими рюкзаками. Другий – підкорювати вершини, але лише з особливим спорядженням та знаннями. Безпека понад усе!

Третій сезон реаліті про стосунки «Екси» Новий канал покаже вже з 14 вересня. Не пропустіть прем’єру о 19:00!