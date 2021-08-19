Топ-5 ошибок в воспитании, которые могут испортить отношения с ребенком

Психолог и ведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова объяснила, почему случаются недопонимания в отношениях родителей и детей

Каждый воспитывает ребенка так, как считает нужным. Но все же есть основные правила, которых стараются придерживаться все. Также есть и общие ошибки в воспитании. Психолог, сексолог и ведущая проекта «Эксы», который стартует 14 сентября на Новом канале, Наталья Ежова собрала топ-5 самых распространенных. Вычеркните эти привычки, чтобы не испортить отношения с ребенком.

Не нужно ставить достижения ребенка выше него

– Поймите, что вам важнее – отметки или дружба с ребенком. Когда вы зададите себе этот вопрос, поймете, что на самом деле важнее чувства ребенка, ваш с ним контакт, а не отметки, – говорит Наталья. – Если вам все-таки очень важен момент успеваемости в школе, то спокойно помогите ребенку разобраться с учебой. Или найдите репетитора.

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Нельзя реализовывать свои мечты через ребенка

– Если вы хотели быть гимнасткой, но не стали, то не нужно заставлять ребенка заниматься этим, – предупреждает эксперт. – Поймите, что это ваше желание, а у него непременно есть свое. Учитывайте это! Ребенок должен реализовать личную миссию, а не вашу.

Не нарушайте границы ребенка

– Приучите себя стучаться в комнату к ребенку, не рыться в шкафу без разрешения, не решать за него, что он будет есть, если это не угрожает его жизни, – делится Ежова. – Так вы научите ребенка выстраивать свои личные границы. Это поможет ему жить в современном мире. Если вы будете нарушать личное пространство, то и все остальные потом тоже будут это делать.

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Не смотрите на ребенка сверху вниз

– Не нужно создавать модель «я тут взрослый, я все знаю лучше тебя», – советует психолог. – Смотрите на ребенка, как на равного себе человека. Разговаривайте и объясняйте ему соответствующим образом. Выслушивайте его мнение, учитывайте пожелания.

Показывайте собственным примером

– Если вы разбрасываете носки, то не ждите, что ребенок будет собирать их за собой. Воспитывайте себя и подавайте правильный пример, – говорит ведущая. – Дети считывают все наши черты. Знайте, что есть зеркальные нейроны, с помощью которых ребенок полностью копирует поведение своих родителей. Обратите внимание: если вы на него кричите то, возможно, видите в нем ту часть себя, которую не принимаете? И ссоритесь именно с ней. Ребенок – это ваше отражение.

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