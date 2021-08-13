Как найти любовь на сайте знакомств: советы психолога и сексолога

Як знайти кохання на сайті знайомств: поради психолога та сексолога
Ведуча реаліті «Екси», яке з 14 вересня покаже Новий канал, Наталя Єжова зібрала дієву покрокову інструкцію
Знайомства в інтернеті ніколи не втратять актуальності. Сайтів та додатків все більше, тож сформувались певні правила, аби досягнути бажаного результату. Їх розповіла психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал), Наталя Єжова.
– Свого чоловіка я «зустріла» на сайті знайомств, – ділиться Наталя Єжова. – Для цього мала певну стратегію, якою хочу поділитись з вами. Зберігайте дієву покрокову інструкцію!
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- Ціль
– Найважливіше – визначити для себе, кого саме і для чого ви шукаєте. Це короткотривала інтрижка чи серйозні стосунки на перспективу. Пошук мами чи батька для вашої дитини чи просто спілкування без зобов’язань. Важливо чітко розуміти, кого хочете знайти.
- Реальна анкета
– Наступний крок – створення анкети у відповідністю з основною ціллю. Якщо ви хочете знайти серйозні стосунки, то варто транслювати на головній фотографії готовність вступити у ці стосунки. Варто показати свої хобі та те, чим живете. Одним словом, транслювати свої цінності, показувати себе, як особистість, а не своє тіло. Недотримання цього правила призводить до повідомлень: «Давай зустрінемось на одну ніч». Якщо ви шукаєте саме такого, то декольте, купальники, короткі спідниці – це ваша інструкція на шляху до цілі.
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- Опис своїх цінностей
– Коли візуальна складова сторінки готова, варто написати про себе детальніше. Хобі, відпочинок, їжа, локації для прогулянок, улюблений колір, запах – все, що забажаєте. Звісно ж, правду! Чим точніше описані цінності, тим швидше знайдеться людина, яка буде їм відповідати. Не бійтесь писати розгорнутий детальний текст з вашими перевагами, недоліками і особливостями.
- Комунікація
– Коли ви почали вести переписку, ставте більше питань, які вас цікавлять. Не соромтесь! Знову ж таки тематика абсолютно різна. Не забувайте, що відповідати теж доведеться чітко і розгорнуто, адже це не інтерв’ю, а діалог. Не засмучуйтесь, якщо вам пишуть не ті, кого ви чекаєте насправді. Людей на таких сайтах дуже багато і, зрозуміло, багато з них вам можуть не підійти. Якщо бачите одразу, що спілкування не складається чи співрозмовник не цікавить, не бійтесь відмовляти.
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- Зустріч
– Зустрічайтесь лише з тими, з ким відчувається контакт, інтерес та емоцію. Не раджу бачитись з усіма і одразу. Ось ця перша співбесіда в інтернеті – обов’язкова річ, яка точно розставить всі крапки над «і».
Експертка підсумовує, що головне не боятись, що залишитесь самі. Людей багато! Партнери не закінчаться! Всесвіт різноманітний, тож є дуже багато людей справді схожих на вас. Ви неодмінно зустрінете того самого чи ту саму.
Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже з 14 вересня о 19:00!