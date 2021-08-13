Как найти любовь на сайте знакомств: советы психолога и сексолога

Ведуча реаліті «Екси», яке з 14 вересня покаже Новий канал, Наталя Єжова зібрала дієву покрокову інструкцію

Знайомства в інтернеті ніколи не втратять актуальності. Сайтів та додатків все більше, тож сформувались певні правила, аби досягнути бажаного результату. Їх розповіла психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал), Наталя Єжова.

– Свого чоловіка я «зустріла» на сайті знайомств, – ділиться Наталя Єжова. – Для цього мала певну стратегію, якою хочу поділитись з вами. Зберігайте дієву покрокову інструкцію!

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Ціль

– Найважливіше – визначити для себе, кого саме і для чого ви шукаєте. Це короткотривала інтрижка чи серйозні стосунки на перспективу. Пошук мами чи батька для вашої дитини чи просто спілкування без зобов’язань. Важливо чітко розуміти, кого хочете знайти.

Реальна анкета

– Наступний крок – створення анкети у відповідністю з основною ціллю. Якщо ви хочете знайти серйозні стосунки, то варто транслювати на головній фотографії готовність вступити у ці стосунки. Варто показати свої хобі та те, чим живете. Одним словом, транслювати свої цінності, показувати себе, як особистість, а не своє тіло. Недотримання цього правила призводить до повідомлень: «Давай зустрінемось на одну ніч». Якщо ви шукаєте саме такого, то декольте, купальники, короткі спідниці – це ваша інструкція на шляху до цілі.

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Опис своїх цінностей

– Коли візуальна складова сторінки готова, варто написати про себе детальніше. Хобі, відпочинок, їжа, локації для прогулянок, улюблений колір, запах – все, що забажаєте. Звісно ж, правду! Чим точніше описані цінності, тим швидше знайдеться людина, яка буде їм відповідати. Не бійтесь писати розгорнутий детальний текст з вашими перевагами, недоліками і особливостями.

Комунікація

– Коли ви почали вести переписку, ставте більше питань, які вас цікавлять. Не соромтесь! Знову ж таки тематика абсолютно різна. Не забувайте, що відповідати теж доведеться чітко і розгорнуто, адже це не інтерв’ю, а діалог. Не засмучуйтесь, якщо вам пишуть не ті, кого ви чекаєте насправді. Людей на таких сайтах дуже багато і, зрозуміло, багато з них вам можуть не підійти. Якщо бачите одразу, що спілкування не складається чи співрозмовник не цікавить, не бійтесь відмовляти.

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Зустріч

– Зустрічайтесь лише з тими, з ким відчувається контакт, інтерес та емоцію. Не раджу бачитись з усіма і одразу. Ось ця перша співбесіда в інтернеті – обов’язкова річ, яка точно розставить всі крапки над «і».

Експертка підсумовує, що головне не боятись, що залишитесь самі. Людей багато! Партнери не закінчаться! Всесвіт різноманітний, тож є дуже багато людей справді схожих на вас. Ви неодмінно зустрінете того самого чи ту саму.

Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже з 14 вересня о 19:00!