Як купити презервативи і наважитись на перший інтим: топ питань від підлітків сексологу

Ведуча Нового каналу зібрала найпоширеніші теми, про які їй пишуть у соцмережах

Наталя Єжова – не тільки ведуча реаліті «Екси», яке 14 вересня стартує на Новому каналі, а і практикуюча психологиня та сексологиня. Вона консультує як офлайн, так і онлайн, тож часто отримує запитання у соцмережах не тільки від дорослих.

– Мені часто пишуть підлітки, – розповідає Наталя Єжова. – Здавалось би, ці питання – прості, але дуже важливі. Взагалі-то відповіді на них мають давати батьки. Це входить у сексуальне виховання дітей. Але не у всіх родинах, на жаль, вільно говорять на такі теми. Тож раджу звернути увагу на найпоширеніші питання, які я зібрала, і поговорити про це з вашою дитиною.

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«Я соромлюсь купувати презервативи»

– Підлітку здається, що під час купівлі контрацептивів на нього всі дивляться, тож від цього йому стає ніяково, – говорить експертка. – Я завжди відповідаю: «Окей. Дивляться. І що? Нехай собі дивляться!» Варто пояснити, що це не злочин чи щось протизаконне. Купівля презервативу – не щось особливе, тож треба бути впевненим. Розмовляти спокійним голосом, а не шепотіти. Навпаки, потрібно не соромитись, а пишатись, що підліток піклується про безпеку. Якщо все ж є переживання, то можна купувати презервативи не у звичайних аптеках, а в супермаркетах, де товари лежать у торговому залі.

«Я не вмію одягати презерватив»

– Часто хлопці пишуть мені схожі питання, бо переживають, що дівчина побачить, як він невміло одягає контрацептив та зрозуміє, що в нього немає досвіду, – каже сексологиня. – Раджу потренуватись одягати презерватив заздалегідь. Наприклад, у ванній, без сторонніх свідків. Або ще краще попросити батька показати, як це робиться. До речі, дівчата теж пишуть про невміння одягати презерватив та переживання з цього приводу. Треба пояснити, що важлива не швидкість, а ніжність і ласка, з якою це робиться.

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«Як відчути готовність до статевого контакту?»

– Часто дівчата-підлітки пишуть, що наче готові до першого сексу, але все рівно не можуть наважитись. Бояться, що хлопець зробить їм боляче чи неприємно, – розповідає Наталя. – Я можу сказати, що якщо дівчинка має цей страх, то вона не готова повністю до інтиму. Готовність буде, коли є почуття, розслабленість, довіра до людини. І обов’язково має бути захист!

«З презервативом немає тих відчуттів, що хочеться»

– Тут варто розповісти про додатковий гель-лубрикант, який вирішить цю проблему і підсилить відчуття, – коментує Єжова. – Підліток має розуміти, що заняття сексом без контрацептиву можуть призвести до набагато гірших наслідків. А ще слід зазначити, що не можна змазувати латекс кремом чи вазеліном.

Більше цікавих тем з психології та сексології від Наталії Єжової читайте на сайті Нового каналу. А третій сезон реаліті про стосунки та правила життя «Екси» – вмикайте з 14 вересня щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу!