Остров посреди моря и фермы в горах: топ локаций для активного туризма от Александра Педана

Ведущий реалити «Эксы» на Новом канале посоветовал, куда поехать в августе

Начало последнего месяца лета… Звучит печально, но не забывайте, что есть целых 30 дней, чтобы почувствовать настоящий вкус этого времени года. Известный экстремал и ведущий Нового канала Александр Педан поделился своими must-visit локациями в Украине. Конечно, все они – для активного туризма.

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Джарылгач

– Джарылгач – это самый большой по площади необитаемый остров в заливе Черного моря. Его еще называют украинскими Мальдивами, – говорит ведущий. – Там действительно много безлюдных пляжей с белоснежным песком, где можно увидеть всю красоту дикой природы. У побережья любят плавать дельфины, чему очень радуются туристы. Добраться на Джарылгач не так просто, но место однозначно того стоит. Советую плыть на катере или пароме из Скадовска. Не забудьте о палатках и всем необходимом для «дикого» отдыха.

Закарпатья

– Мне очень нравится природа и климат этой местности, – делится звезда Нового канала. – На Закарпатье можно посетить винодельни, сыроварни, оленьи и даже лягушачьи фермы. После ферм предлагаю заняться очень популярным в Европе спортом – хайкингом. Это длительные прогулки по горным и лесным тропам. В горах есть экодомики, их очень много – гуглите! Там можно остановиться на несколько ночей, оставить вещи и ходить по маркированным маршрутам. Можно подняться на Говерлу, или на Шпицы и Ребра.

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Мигия

– Для тех, кто любит отдыхать в кемпингах, завтракать и ужинать едой, приготовленной на костре, в Николаевской области, возле Южного Буга, есть село Мигия. Это уникальное место, где есть все для любителей активного туризма, – рассказывает Педан. – Можно забронировать место в кемпинге и даже не везти с собой палатку. На территории есть волейбольная площадка, банька, мангалы, много зелени. А неподалеку – скалы, где можно заняться скалолазаньем. А река – идеальна для рафтинга.

Третий сезон реалити «Эксы», где ведущими есть Александр Педан и Наталья Ежова, смотрите уже осенью на Новом канале!