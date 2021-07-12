Ведучий Нового каналу випробував на собі завдання учасників реаліті «Екси»

Третій сезон реаліті «Екси», який восени покаже Новий канал, буде насичений екстремальними випробуваннями. На зйомках їх проходять не лише учасники, а й ведучі. Так, у процесі створення проекту Олександр Педан стрибнув з найбільшого підвісного моста в Європі

– Це не перший мій стрибок. Уточню, був не банджи-джампінг, а роуп-джампінг. Ці стилі відрізняються. Банджи – коли натягується резинка, а роуп – коли тебе зносять у сторону мотузки, аби не було компресивного удару, – розповідає ведучий. – Спочатку я не дуже й збирався стрибати, але виявилося, що ми їдемо знімати проект на найбільший у Європі, як нам сказали, підвісний міст. Його висота – 43 метри, а знаходиться він у Житомирі, над річкою Тетерів. Коли приїхав на локацію, в мене виникла ідея зняти там шматочок промо і стрибнути з мосту. У тексті була фраза: «І злети, і падіння». Після неї я стрибнув. Було кайфово! Єдине, хотів стрибати обличчям, а довелось спиною, тому що сонце світило з іншого боку. Так страшніше, тож це було серйозне навантаження для мене. Хто пробував летіти у прірву спиною, той мене зрозуміє.

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Екстрим – віддушина для Олександра Педана. У такий спосіб ведучий перезавантажується та відволікається від буденності. А в даному випадку ще й допомагає проекту, адже перевіряє на собі завдання учасників.

– Усі випробування у проекті тестують професіонали, – пояснює ведучий реаліті. – Але вони легко ставляться до таких екстремальних речей. А я звичайна людина, і значно ближчий до наших учасників, тож мені важливо, щоб це було безпечно для їхнього життя. Щоб ці випробування реально можна було пройти звичайним людям, а не лише професійним спортсменам. «Екси» – це не про змагання, а про боротьбу з собою та за свої стосунки.

Третій сезон реаліті «Екси» стартує вже цього вересня. Не пропустіть прем’єру на Новому каналі!