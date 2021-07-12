Спиною у прірву: Олександр Педан стрибнув з найбільшого підвісного моста в Європі
Ведучий Нового каналу випробував на собі завдання учасників реаліті «Екси»
Третій сезон реаліті «Екси», який восени покаже Новий канал, буде насичений екстремальними випробуваннями. На зйомках їх проходять не лише учасники, а й ведучі. Так, у процесі створення проекту Олександр Педан стрибнув з найбільшого підвісного моста в Європі
– Це не перший мій стрибок. Уточню, був не банджи-джампінг, а роуп-джампінг. Ці стилі відрізняються. Банджи – коли натягується резинка, а роуп – коли тебе зносять у сторону мотузки, аби не було компресивного удару, – розповідає ведучий. – Спочатку я не дуже й збирався стрибати, але виявилося, що ми їдемо знімати проект на найбільший у Європі, як нам сказали, підвісний міст. Його висота – 43 метри, а знаходиться він у Житомирі, над річкою Тетерів. Коли приїхав на локацію, в мене виникла ідея зняти там шматочок промо і стрибнути з мосту. У тексті була фраза: «І злети, і падіння». Після неї я стрибнув. Було кайфово! Єдине, хотів стрибати обличчям, а довелось спиною, тому що сонце світило з іншого боку. Так страшніше, тож це було серйозне навантаження для мене. Хто пробував летіти у прірву спиною, той мене зрозуміє.
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Екстрим – віддушина для Олександра Педана. У такий спосіб ведучий перезавантажується та відволікається від буденності. А в даному випадку ще й допомагає проекту, адже перевіряє на собі завдання учасників.
– Усі випробування у проекті тестують професіонали, – пояснює ведучий реаліті. – Але вони легко ставляться до таких екстремальних речей. А я звичайна людина, і значно ближчий до наших учасників, тож мені важливо, щоб це було безпечно для їхнього життя. Щоб ці випробування реально можна було пройти звичайним людям, а не лише професійним спортсменам. «Екси» – це не про змагання, а про боротьбу з собою та за свої стосунки.
Третій сезон реаліті «Екси» стартує вже цього вересня. Не пропустіть прем’єру на Новому каналі!