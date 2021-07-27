Топ-3 интимных фантазии: сексолог объяснила, почему они появляются

Эксперт и ведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова расставила все точки над «i» в пикантном вопросе

Интимные фантазии есть у каждого, но говорить о них почему-то стыдно. Сексолог, психолог и ведущая реалити «Эксы», которое в сентябре стартует на Новом канале, Наталья Ежова убеждает, что это абсолютно нормальная практика. Многие из ее клиенток спрашивают именно об этом. Поэтому эксперт подобрала топ-3 фантазии и объяснила, почему они настолько распространены.

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Фантазия об игровом насилии

– Почти все мои клиентки считали такую фантазию чем-то странным, стыдным и «грязным». Женщины переживали сильное чувство вины, когда у нее появляются такие мечты, – объясняет сексолог. – Но откуда они берутся? Во-первых, девушке не нужно брать контроль над интимом, потому что всю ответственность на себя взял мужчина. Это многих расслабляет. Во-вторых, такие запрещенные фантазии позволяют почувствовать себя особенной. То есть, кто-то «хочет» меня так сильно, что не останавливает мое сопротивление. Отмечу, что подобные фантазии не означают, что вы хотите этого в реальности. Мысли остаются только в вашем воображении. Если они возбуждают вас, то пользуйтесь этим, пока они работают, ведь любая фантазия живет недолго. Это как лампочка, которую вкручивают, и она дает определенное количество света в определенный период, но со временем перегорает.

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Секс втроем

– Да, это очень распространенная фантазия, а все потому, что ее редко реализуют это, – говорит Наталья. – Если вы все-таки решились, то помните: самое важное, чтобы партнеры не были знакомы, не дружили. В таком случае могут проснуться ревность, и вы потеряете друзей. Важно «договориться на берегу», понять, что хотят от такого эксперимента оба партнера.

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Подсмотреть и пофантазировать

– Это довольно распространенный способ разнообразить свою сексуальную жизнь, – говорит эксперт. – Люди подглядывают за интимом других в замочную скважину или на видео и дорисовывают что-то себе. Такие действия могут возбуждать также на то, чтобы доставить удовольствие самому себе. Особенно пикантно, когда те, за кем подглядывают, не знают об этом. Могу сказать, что эта фантазия работает из-за страха. В маленьких дозах это мощный афродизиак. Поэтому такие запрещенные действия изрядно возбуждают.

Реалити «Эксы», где Наталья Ежова даст много полезных советов по психологии и сексологии, смотрите уже этой осенью на Новом канале!