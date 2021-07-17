Банани з шоколадом: сніданок для ранкового інтиму від сексолога

Ведуча реаліті «Екси», яке показує Новий канал, поділилася дієвим лайфхаком, як зробити ранок вихідного дня незабутнім

Багато пар люблять ранковий секс, який заряджає приємною енергією на весь день. Але мало хто знає, що у цієї дії є свої секрети. Сексологиня, психологиня і ведуча реаліті «Екси», яке у вересні покаже Новий канал, Наталя Єжова назвала три головних правила, щоб ранковий секс вдався. А ще поділилася ідеєю збудливого сніданку.

– У більшості чоловіків вранці – максимальний показник ерекції, – говорить експерт. – Є список продуктів, які підвищують лібідо чоловіків через певний комплекс вітамінів. Серед них – пісне м’ясо, горіхи, молочні продукти, апельсини, банани та темний шоколад. Копчена, смажена та гостра їжа, навпаки, знижує чоловіче лібідо.

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Сексолог каже, що з цими продуктами можна гратися, як завгодно. Але головне – не рецепт, а секретні правила.

– Ваш сніданок має проходити в ігровій формі. Таким чином з’являться нові враження та емоції. Обов’язково – легкість, – говорить експертка. – Також, виходячи з теорії Фрейда, будь-який символ, предмет може бути фалічним. Продукти, які підвищують чоловіче лібідо – насамперед. Вмикайте фантазію!

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Особистий приклад сніданку від Наталії Єжової – це бананове фондю й апельсиновий фреш.

– Банан і розтоплений на водяній бані чорний шоколад – це смачно і красиво. Коли ви годуєте цим одне одного в ігровій формі, це радує й налаштовує на романтичну атмосферу. Якщо ввімкнути приємну музику і аромалампу з запахом, наприклад, того ж шоколаду, потрібний настрій 100% буде. Апельсиновий фреш – це не лише корисно, а й сприяє грайливому настрою з ранку. Якщо робити його на ручний соковижималці, це теж нагадує фалічний символ. Уявіть картинку: апельсиновий сік красиво стікає на вас, ви язиками збираєте його одне з одного, і це дає потрібний настрій.

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Наталя Єжова запевняє, що рецепта ідеального сніданку, який точно надихне вас на інтим, немає. Головне – знати три головних правила: продукти, що підвищують лібідо, гра, фалічні символи.

– Пам’ятайте, що апетит приходить під час їжі. Нехай ця фраза отримає зараз новий сенс, – підсумувала сексолог.

Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже вже цієї осені. Не пропустіть гарячу прем’єру!