Еротичні фільми VS порно: топ кіно про інтим від відомого сексолога

Ведуча реаліті «Екси», що покаже Новий канал, Наталя Єжова поділилася добіркою кращих еротичних стрічок, аби урізноманітнити сексуальне життя

Сексологиня, психологиня та ведуча реаліті «Екси», третій сезон якого з вересня стартує на Новому каналі, продовжує відповідати на найцікавіші пікантні запитання. Наталя Єжова пояснила, чому краще дивитись еротичні фільми, і дала добірку найкращих.

– Є таке поняття, як порнозалежність, – говорить експертка. – Це коли чоловік чи жінка дивляться «фільми для дорослих», і тільки від них можуть збуджуватись. Існують дві основні причини, чому не варто дивитися порно. По-перше, несправжня картинка. Там є багато дублів, фотошоп, додаткові спеціальні препарати. Чоловік може дивитись порно-відео і перейматися, що його статевий акт не такий тривалий. Жінка, в свою чергу, може дивитись і заздрити ідеальному тілу акторки чи красивому зовнішньому вигляду під час інтиму. Саме після перегляду порно-фільмів значно падає впевненість чоловіків і жінок у собі. По-друге, вимикається фантазія. Дивлячись порно, ви отримуєте готовий сценарій близькості. Погано, коли зникає інтерес і природний підхід до збудження.

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Наталя Єжова рекомендує натомість еротичні фільми.

– У них ви можете подивитись тільки початок близькості, і вже далі самостійно дофантазувати, – пояснює сексологиня. – У таких стрічках більше романтики та реальна життєва картинка, а не вигадана чи домальована. Коли ви дивитесь еротичні фільми, ви ніби вживаєтесь у персонажа. І потім у реальному житті можна вмикати цю фантазію задля урізноманітнення інтиму.

Добірка еротичних фільмів від ведучої проекту «Екси» на Новому каналі:

«Денна красуня». «Життя Адель». «Не дивись вниз». «Гіркий місяць». «Подвійний коханець».

Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже вже цієї осені. Не пропустіть гарячу прем’єру!

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