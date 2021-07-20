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Эротические фильмы VS порно: топ кино об интиме от известного сексолога

Эротические фильмы VS порно: топ кино об интиме от известного сексолога

Ведущая реалити «Эксы», которое покажет Новый канал, Наталья Ежова поделилась подборкой лучших эротических лент, чтобы разнообразить сексуальную жизнь

Сексолог, психолог и ведущая реалити «Эксы», третий сезон которого с сентября стартует на Новом канале, продолжает отвечать на самые интересные пикантные вопросы. Наталья Ежова объяснила, почему лучше смотреть эротические фильмы, и дала подборку лучших.

– Есть такое понятие, как порнозависимость, – говорит эксперт. – Это когда мужчина или женщина смотрят «фильмы для взрослых», и только от них могут возбуждаться. Существуют две основные причины, почему не стоит смотреть порно. Во-первых, ложная картинка. Там есть много дублей, фотошоп, дополнительные специальные препараты. Мужчина может смотреть порно-видео и переживать, что его половой акт не такой длительный. Женщина, в свою очередь, может смотреть и завидовать идеальном телу актрисы или красивому внешнему виду во время интима. Именно после просмотра порно-фильмов значительно падает уверенность мужчин и женщин в себе. Во-вторых, выключается фантазия. Смотря порно, вы получаете готовый сценарий близости. Плохо, когда пропадает интерес и естественный подход к возбуждению.

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Эротические фильмы VS порно: топ кино об интиме от известного сексолога

Наталья Ежова рекомендует эротические фильмы.

– В них вы можете посмотреть только начало близости, и уже дальше самостоятельно дофантазировать, – объясняет сексолог. – В таких лентах больше романтики и реальная жизненная картинка, а не вымышленная или дорисованная. Когда вы смотрите эротические фильмы, вы словно вживаетесь в персонажа. И потом в реальной жизни можно включать эту фантазию для придания разнообразия интиму.

Подборка эротических фильмов от ведущей проекта «Эксы» на Новом канале:

  1. «Дневная красавица».
  2. «Жизнь Адель».
  3. «Не смотри вниз».
  4. «Горькая луна».
  5. «Двойной любовник».

Третий сезон реалити «Эксы» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите горячую премьеру!

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