Бананы с шоколадом: завтрак для утреннего интима от сексолога

Ведущая реалити «Ексы», которое показывает Новый канал, поделилась действенным лайфхаком, как сделать утро выходного дня незабываемым

Многие пары любят утренний секс, который заряжает приятной энергией на весь день. Но мало кто знает, что у этого действия есть свои секреты. Сексолог, психолог и ведущая реалити «Эксы», которое в сентябре покажет Новый канал, Наталья Ежова обозначила три главных правила, чтобы утренний секс удался. А еще поделилась идеей возбуждающего завтрака.

– У большинства мужчин утром – максимальный показатель эрекции, – говорит эксперт. – Есть список продуктов, которые повышают либидо мужчин из-за определенного комплекса витаминов. Среди них – постное мясо, орехи, молочные продукты, апельсины, бананы и темный шоколад. Копченая, жареная и острая пища, наоборот, снижает мужское либидо.

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Сексолог говорит, что с этими продуктами можно играться, как угодно. Но главное – не рецепт, а секретные правила.

– Ваш завтрак должен проходить в игровой форме. Таким образом появятся новые впечатления и эмоции. Обязательно – легкость, – говорит эксперт. – Также, исходя из теории Фрейда, любой символ, предмет может быть фаллическим. Продукты, которые повышают мужское либидо – в первую очередь. Включайте фантазию!

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Личный пример завтрака от Натальи Ежовой – это банановое фондю и апельсиновый фреш.

– Банан и растопленный на водяной бане черный шоколад – это вкусно и красиво. Когда вы кормите этим друг друга в игровой форме, это радует и настраивает на романтическую атмосферу. Если включить приятную музыку и аромалампу с запахом, к примеру, того же шоколада, нужное настроение 100% будет. Апельсиновый фреш – это не только полезно, но и способствует игривому настроению с утра. Если делать его на ручной соковыжималке, это тоже напоминает фаллический символ. Представьте картинку: апельсиновый сок красиво стекает на вас, вы языками собираете его друг с друга, и это дает нужное настроение.

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Наталья Ежова уверяет, что рецепта идеального завтрака, который точно вдохновит вас на интим, нет. Главное – знать три главных правила: продукты, которые повышают либидо, игра, фаллические символы.

– Помните, что аппетит приходит во время еды. Пусть эта фраза обретет сейчас новый смысл, – подытожила сексолог.

Третий сезон реалити «Эксы» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите горячую премьеру!