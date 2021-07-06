Вам срочно нужно в отпуск: топ-5 маячков от психолога

Психолог и соведущая реалити «Эксы», которое покажет Новый канал, Наталья Ежова разобрала актуальный летний вопрос

Первый месяц лета уже позади. Но времени на отпуск еще много. Правда, насколько срочной является его необходимость для вас? Предлагаем определить это вместе с психологом и ведущей реалити «Эксы», которое осенью стартует на Новом канале, Натальей Ежовой. Она собрала топ-5 маячков, которые говорят о насущной необходимости в отдыхе.

Не успеваете выполнять все обязанности на работе

– Казалось бы, вы делаете все вещи, что и всегда, но происходит все гораздо дольше, – говорит психолог. – Также быстрее устаете и не доделывает все до конца.

Не можете переключиться

– Вы приходите на работу, занимаетесь своими привычными обязанностями, а затем возвращаетесь домой и продолжаете думать о работе, – отмечает Наталья. – Даже когда гуляете, едите или проводите день с семьей, не можете переключиться и все равно мыслями – в работе.

Забываете о дисциплине

– Если вы срываете сроки и качество выполнения своих задач, это один из самых ярких маячков, – объясняет Ежова. – Что понижает самооценку и уверенность в себе и оказывает негативное влияние не только на работу, но и на вас.

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Злость и стресс

– Если эти негативные эмоции невозможно побороть, то вам точно время отдохнуть, – советует эксперт. – Это влияет не только на вас, но и на ваших родных. Вы можете без причины кричать на мужа или жену, ребенка, друзей, родителей. На самом деле это просто стресс из-за переработки и переутомления.

Недостаток новых идей

– Если у вас на работе нет не только желания что-то делать, но и вдохновения и новых идей – это знак, – говорит соведущая реалити об отношениях. – Рутина съедает вас, падает КПД (коэффициент полезного действия), поэтому стоит срочно запланировать отпуск.

Если вы заметили за собой эти признаки, непременно следует перезагрузиться.

– Вам известен факт, что если в компьютер загрузить слишком много файлов, то он перестает работать? Так же человеческий организм, – заключает Наталья Ежова. – Если не перезагружать время от времени все процессы, то он тоже может «зависать». Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вовремя отдыхать и быть полными вдохновения и сил для работы. И не только!

Третий сезон реалити «Эксы» Новый покажет уже этой осенью. Чтобы не пропустить премьеру, следите за новостями телеканала на сайте и в соцсетях.