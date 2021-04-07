Весенняя хандра – что это, и как ее побороть? Лайфхаки от психолога и украинских звезд

Лень, плохое настроение, желание побыть в одиночестве – знакомо? Ловите советы, как справиться с этим неприятным состоянием и получать кайф от весны

Если вы думаете, что есть только осенняя депрессия, то ошибаетесь. Многие люди, особенно в условиях карантина, переживают весеннюю хандру. Психолог, сексолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова объяснила, почему возникает такое состояние.

– Весенняя хандра – это когда человек чувствует себя подавленным, вялым, без энергии и желания что-то делать, – говорит психолог. – Это можно объяснить тем, что мы привыкли к режиму «зима». Но резко нужно включать режим «весна-осень». Наш мозг хочет остаться в покое, в «зиме», а тут начинается хаос и изменения. Основными признаками весенней хандры являются: сонливость, желание побыть в одиночестве, нежелание работать, печаль, замедленная реакция на любые события.

Весенняя хандра не обходит и звезд Нового канала. И они делятся своими способами борьбы с ней.

Константин Трембовецкий: почувствуйте свободу

– Каждый раз, когда чувствую хандру, просто вставляю в уши наушники, становлюсь на электрический самокат (которых сейчас на улицах полно) и еду неизвестно куда. Просто, чтобы чувствовать ветер, словно я в полете, – делится импровизатор Improv Live Show. – И лучше это делать ночью, когда на улицах нет людей, и все полосы дороги – только для тебя. Помогает ли это от хандры? Не факт. Но хандра становится такой атмосферной, что уже не так пугает. Как говорится: «не можешь изменить положение дел, измени свое отношение». Не можете убрать хандру – кайфуйте от нее!

Александр Педан: занимайтесь спортом

– Считаю, что лучший спаситель от хандры – это спорт и любая физическая активность. Вот я, наконец, нашел время и возможности для бега, – рассказывает ведущий Improv Live Show. – Советую и вам. Не надо выходить один раз на большую дистанцию. Бегайте понемножку, но регулярно, несколько раз в неделю. Для меня идеально – пять километров. Вам советую начать с одного или трех. Бегайте в кайф, и тогда вам точно будет хватать хорошего настроения и энергии!

Татьяна Мокриди: делайте то, что в радость

– Я думаю, что каждый из нас должен искать радости в мелочах, беречь себя и близких и не прекращать мечтать. Советую пользоваться советами психологов. Кстати, сейчас многие известные специалисты бесплатно делятся информацией в соцсетях, поэтому ищите и пользуйтесь, – говорит директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки». – А еще занимайтесь тем, что доставляет удовольствие и положительные эмоции. Лично я, например, последний раз почувствовала радость, когда мы с детьми убирали в саду. Подстригала кусты гортензий и смотрела на крокусы. А еще недавно научила детей делать брускеты. Это принесло удовольствие им, и, конечно, мне.

«Какой женщине хочется дарить подарки?» – рассказывает психолог

«Он мне изменяет»: что это за мания, и как ее побороть

5 лайфхаков от психолога Натальи Ежовой, как можно побороть весеннюю хандру.

Прогулки с друзьями на свежем воздухе. Важно общаться, получать и отдавать эмоции. Спорт. Поскольку в локдаун спортзалы закрыты, то это может быть бег, велосипед, любая зарядка, которая разбудит от «зимней спячки» и включит режим «весна». Договориться с собой, сколько часов нужно поспать, чтобы чувствовать удовольствие. Так и поступить. Также это важно, чтобы не спать целыми днями. Точное время для сна, а дальше – включаемся. Перебрать гардероб. Достать весенние и летние одежду и обувь. Уборка старого. Здесь действует «правило воздушного шара»: чтобы взлететь, нужно выбросить все старое и ненужное. Убираем все в доме, шкафу и на улице, если у вас есть своя территория.

А еще Наталья Ежова посоветовала всегда помнить и повторять себе, что лучший день – сегодня. И никак иначе быть не может. Всех с весной!