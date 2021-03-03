«Какой женщине хочется дарить подарки?» – рассказывает психолог

Соведущая и эксперт проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова поделилась секретами накануне 8 Марта

Через несколько дней мы будем отмечать праздник весны – День всех женщин. Но, к сожалению, часто эта приятное и светлое событие превращается в разочарование или скандал. Кому-то ничего не подарили, а кому-то подарили что-то неудачное. Согласитесь, таких историй – масса. Психолог, сексолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова объяснила, как избежать этих проблем.

– Часто 8 Марта подарок для женщины превращается в какой-то долг, – говорит Наталья. – Многие представительницы прекрасного пола давят на мужчин, унижают их, упрекают и «отрываются» именно в этот день. Потом долгое время мужчина не хочет дарить подарки и со страхом ждет следующего 8 Марта. Я называю такие презенты «под дулом пистолета». Ведь мужчина думает потом: «Все, я отстрелялся, и больше не хочу». Это напоминает им каторгу. Что же делать, чтобы он сам хотел дарить подарки? Какой нужно быть женщиной? Запоминайте ТОП-5 советов.

Женщина должна знать, чего она хочет

Мужчина с удовольствием будет дарить что-то, если будет знать точно, что женщина получит от этого удовольствие. Я советую заранее выбрать, чего хочется, и показать это ему. Поверьте, это абсолютно нормально. Здесь в тему даже смешное выражение: «Если на это 8 Марта вам подарили не то, что нужно, то на следующее надо мечтать громче и, желательно, вслух».

Женщина должна прямо сказать, чего хочет

Второе правило плавно вытекает из первого. Когда вы выбрали желаемый подарок и точно знаете все его детали и параметры, то озвучьте это мужчине без намеков или насмешки. От этого всем станет только легче. Если все же хотите элемент непредсказуемости, то дайте любимому выбор: платье, помаду, духи или украшения.

Заботьтесь сами о себе

Если женщина сама себе делает подарки, придумывает что-то приятное, заботится о своем внутреннем состоянии, то и мужчина захочет сделать презент. Женщина, наполненная энергией, притягивает к себе.

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Дарите мужчине признание

Например, понятие: «Ты мужчина, и ты главный в доме». Особый ритуал, который поможет в этом пункте: провожать и встречать его с работы. Кажется, мелочь. А на самом деле такой жест и фраза «я так рада твоему возвращению» творит чудеса на уровне подсознания.

Будьте благодарной

Стоит быть благодарной и выражать свои эмоции даже за малейшие подарки или просто проявление внимания и заботы. Это даст мужчине энергию и желание преподносить следующие презенты.

Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Новый канал продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам никак не удается разобраться в своих отношениях, но чувствуете, что хотите быть вместе, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.