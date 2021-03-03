«Какой женщине хочется дарить подарки?» – рассказывает психолог
Соведущая и эксперт проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова поделилась секретами накануне 8 Марта
Через несколько дней мы будем отмечать праздник весны – День всех женщин. Но, к сожалению, часто эта приятное и светлое событие превращается в разочарование или скандал. Кому-то ничего не подарили, а кому-то подарили что-то неудачное. Согласитесь, таких историй – масса. Психолог, сексолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова объяснила, как избежать этих проблем.
– Часто 8 Марта подарок для женщины превращается в какой-то долг, – говорит Наталья. – Многие представительницы прекрасного пола давят на мужчин, унижают их, упрекают и «отрываются» именно в этот день. Потом долгое время мужчина не хочет дарить подарки и со страхом ждет следующего 8 Марта. Я называю такие презенты «под дулом пистолета». Ведь мужчина думает потом: «Все, я отстрелялся, и больше не хочу». Это напоминает им каторгу. Что же делать, чтобы он сам хотел дарить подарки? Какой нужно быть женщиной? Запоминайте ТОП-5 советов.
- Женщина должна знать, чего она хочет
Мужчина с удовольствием будет дарить что-то, если будет знать точно, что женщина получит от этого удовольствие. Я советую заранее выбрать, чего хочется, и показать это ему. Поверьте, это абсолютно нормально. Здесь в тему даже смешное выражение: «Если на это 8 Марта вам подарили не то, что нужно, то на следующее надо мечтать громче и, желательно, вслух».
- Женщина должна прямо сказать, чего хочет
Второе правило плавно вытекает из первого. Когда вы выбрали желаемый подарок и точно знаете все его детали и параметры, то озвучьте это мужчине без намеков или насмешки. От этого всем станет только легче. Если все же хотите элемент непредсказуемости, то дайте любимому выбор: платье, помаду, духи или украшения.
- Заботьтесь сами о себе
Если женщина сама себе делает подарки, придумывает что-то приятное, заботится о своем внутреннем состоянии, то и мужчина захочет сделать презент. Женщина, наполненная энергией, притягивает к себе.
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- Дарите мужчине признание
Например, понятие: «Ты мужчина, и ты главный в доме». Особый ритуал, который поможет в этом пункте: провожать и встречать его с работы. Кажется, мелочь. А на самом деле такой жест и фраза «я так рада твоему возвращению» творит чудеса на уровне подсознания.
- Будьте благодарной
Стоит быть благодарной и выражать свои эмоции даже за малейшие подарки или просто проявление внимания и заботы. Это даст мужчине энергию и желание преподносить следующие презенты.
Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Новый канал продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам никак не удается разобраться в своих отношениях, но чувствуете, что хотите быть вместе, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.