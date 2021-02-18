«Он мне изменяет»: что это за мания, и как ее побороть

Соведущая и эксперт проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова дала несколько советов

«Он мне изменяет», – мысль, которая часто заседает в головах женщин. Но почему так происходит? Как побороть навязчивое утверждение и не «съесть» себя изнутри? Психолог, сексолог и эксперт проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова дала несколько советов.

– Мания – навязчивое состояние. Это мысль, которая преследует, с которой девушка может просыпаться и засыпать, которая вертится без конца в голове, – говорит психолог. – Обычно она может подставить это утверждение под любое действие мужчины. Например: «Пошел за хлебом? Ага, кому-то звонит», «Закрылся в туалете? Ага, кому-то пишет», «Задержался на работе? Ага, поехал к любовнице». Я выделила ТОП-5 причин, почему появляется такая мания.

Причина №1 – В отношениях уже была измена. После такого у женщины появляется страх, что это может повториться снова.

Причина №2 – Женщина видела измену в своей семье или в каких-либо значимых для нее отношениях. Она либо была свидетелем такой проблемы, либо слышала от родных что-то вроде: «Все мужчины изменяют»

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Причина №3 – Женщина сама изменяет. Поэтому начинает приписывать мужчине свои мысли, действия, эмоции.

Причина №4 – У женщины присутствует неуверенность в себе и страх потерять мужчину. Это может возникнуть, если она думает, что недостаточно хороша для партнера, не достойна его, хуже него.

Причина №5 – Собственная жизнь женщине неинтересна, а интересная жизнь мужчины. Ей хочется полностью контролировать его действия, но это практически невозможно. Она не знает, что он делает за закрытыми дверями или на работе, поэтому и подозревает его в измене.

Психолог говорит, что просто так эта мания не пройдет. Но ее можно побороть. Как?

Запретить себе проверять мужа.

– Забудьте, что вообще возможно заглядывать к мужу в сумку, карманы, телефон, контролировать его график и планы, – советует Наталья. – У каждого человека есть право на личное пространство, дела и разговоры. Старайтесь не нарушать эти границы.

Интересоваться своей жизнью.

– Как только у вас появляется мысль: «Он мне изменяет», старайтесь отбросить ее и направить всю энергию на свои потребности, – говорит эксперт. – А еще нужно стараться самостоятельно справляться со своими жизненными делами. Если же женщина всегда рассчитывает на мужчину, то потом привыкает к этому. И от страха, что сама не справится, цепляется за него и хочет всегда держать рядом.

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Прекратить читать мысли другого человека

– Вы никогда не узнаете, что думает или делает человек в определенный момент жизни. Не пытайтесь быть «гадалкой». Это только ваши мысли, не навязывайте их своему мужчине, – говорит Наталья.

Сделайте что-то хорошее

– Как только вы начинаете ревновать, то словно обвиняете мужа, а себя жалеете. Довольно это делать, – отмечает психолог. – Хватит проявлять к мужу злость, вместо этого сделайте что-то приятное себе и этому человеку. Например, приготовьте пирог, сделайте массаж, напишите нежное сообщение.

А в завершение Наталья Ежова подчеркнула: если появляется вот такая ревность и мания «он мне изменяет», то это является первым «маячком», что нужно обратить внимание. Прежде всего, на себя.

Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Новый канал продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам никак не удается разобраться в своих отношениях, но чувствуете, что хотите быть вместе, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.