Паэлья с мясом и морепродуктами. Рецепт от Александра Педана
Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) рассказал, как приготовить традиционное испанское блюдо
Настоящую паэлью Александр Педан научился готовить, путешествуя по Испании. До этого его попытки заканчивались неудачами. И только после знакомства с местным шеф-поваром Хавьером, который поделился секретом приготовления этого традиционного испанского блюда, у ведущего Нового канала все получилось. И сейчас он готов поделиться рецептом с вами!
Как приготовить паэлью с мясом и морепродуктами: рецепт
Ингредиенты:
- Морепродукты
- Мясо (свинина, телятина и т.д.)
- Рис
- Сладкий перец
- Лук
- Приправы (шафран, паприка, соль и другие травы)
- Оливковое масло
Готовим пошагово:
- Заливаем морепродукты водой и ставим на огонь. Лучше всего для паэльи подойдут мидии в ракушках. Вариться им не нужно – доводим до кипения и выключаем.
- Между тем нарезаем кубиками лук и перец и высыпаем на разогретую сковороду с оливковым маслом.
- Добавляем шафран и чеснок с травами. Перемешиваем и выливаем на сковороду томатную пасту.
- Вынимаем мидии из воды и даем остыть. Отвар из морепродуктов не выливайте – он понадобится в дальнейшем в приготовлении паэльи.
- Добавляем в сковороду с овощами мясо. Благодаря ему паэлья получится сытнее. Можно использовать свинину, телятину и отваренного ягненка. Предварительно мясо нужно промыть и нарезать.
- Высыпаем рис. Рекомендуем предварительно его промыть, а вот отваривать не нужно. Добавьте рис из расчета на количество людей, которые будут угощаться блюдом – один черпак на одну порцию.
- Наступил черед отвара из морепродуктов. Предварительно его можно немного разбавить водой. Выливаем все в сковороду из расчета один черпак риса на три черпаки бульона. Все тщательно перемешиваем.
- Даем паэлье приготовиться 20 минут: 12 – на большом огне и еще восемь – на маленьком под крышкой.
- Между тем чистим мидии от раковин и добавляем в блюдо. Можно посолить по вкусу. Но будьте внимательны, отвар из морепродуктов может быть уже соленым. Не переборщите.
- Когда блюдо приготовится, подавать ее следует в сковороде, как это делают в Испании.
Приятного аппетита!
Фото: iStock
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