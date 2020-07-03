Новый каналЭксыНовостиПаэлья с мясом и морепродуктами. Рецепт от Александра Педана

Паэлья с мясом и морепродуктами. Рецепт от Александра Педана

Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) рассказал, как приготовить традиционное испанское блюдо

Настоящую паэлью Александр Педан научился готовить, путешествуя по Испании. До этого его попытки заканчивались неудачами. И только после знакомства с местным шеф-поваром Хавьером, который поделился секретом приготовления этого традиционного испанского блюда, у ведущего Нового канала все получилось. И сейчас он готов поделиться рецептом с вами!

Как приготовить паэлью с мясом и морепродуктами: рецепт

Ингредиенты:

  • Морепродукты
  • Мясо (свинина, телятина и т.д.)
  • Рис
  • Сладкий перец
  • Лук
  • Приправы (шафран, паприка, соль и другие травы)
  • Оливковое масло

Готовим пошагово:

  1. Заливаем морепродукты водой и ставим на огонь. Лучше всего для паэльи подойдут мидии в ракушках. Вариться им не нужно – доводим до кипения и выключаем.
  2. Между тем нарезаем кубиками лук и перец и высыпаем на разогретую сковороду с оливковым маслом.
  3. Добавляем шафран и чеснок с травами. Перемешиваем и выливаем на сковороду томатную пасту.
  4. Вынимаем мидии из воды и даем остыть. Отвар из морепродуктов не выливайте – он понадобится в дальнейшем в приготовлении паэльи.
  5. Добавляем в сковороду с овощами мясо. Благодаря ему паэлья получится сытнее. Можно использовать свинину, телятину и отваренного ягненка. Предварительно мясо нужно промыть и нарезать.
  6. Высыпаем рис. Рекомендуем предварительно его промыть, а вот отваривать не нужно. Добавьте рис из расчета на количество людей, которые будут угощаться блюдом – один черпак на одну порцию.
  7. Наступил черед отвара из морепродуктов. Предварительно его можно немного разбавить водой. Выливаем все в сковороду из расчета один черпак риса на три черпаки бульона. Все тщательно перемешиваем.
  8. Даем паэлье приготовиться 20 минут: 12 – на большом огне и еще восемь – на маленьком под крышкой.
  9. Между тем чистим мидии от раковин и добавляем в блюдо. Можно посолить по вкусу. Но будьте внимательны, отвар из морепродуктов может быть уже соленым. Не переборщите.
  10. Когда блюдо приготовится, подавать ее следует в сковороде, как это делают в Испании.

Приятного аппетита!

Фото: iStock

Читай также:

Александр Педан снимает социальный проект о переселенцах

С Днем отца! Притула, Педан, Шабанов и Кензов тают возле своих детишек (Семейные фото)

александр педан новости эксы