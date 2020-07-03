Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) рассказал, как приготовить традиционное испанское блюдо

Настоящую паэлью Александр Педан научился готовить, путешествуя по Испании. До этого его попытки заканчивались неудачами. И только после знакомства с местным шеф-поваром Хавьером, который поделился секретом приготовления этого традиционного испанского блюда, у ведущего Нового канала все получилось. И сейчас он готов поделиться рецептом с вами!

Как приготовить паэлью с мясом и морепродуктами: рецепт

Ингредиенты:

Морепродукты

Мясо (свинина, телятина и т.д.)

Рис

Сладкий перец

Лук

Приправы (шафран, паприка, соль и другие травы)

Оливковое масло

Готовим пошагово:

Заливаем морепродукты водой и ставим на огонь. Лучше всего для паэльи подойдут мидии в ракушках. Вариться им не нужно – доводим до кипения и выключаем. Между тем нарезаем кубиками лук и перец и высыпаем на разогретую сковороду с оливковым маслом. Добавляем шафран и чеснок с травами. Перемешиваем и выливаем на сковороду томатную пасту. Вынимаем мидии из воды и даем остыть. Отвар из морепродуктов не выливайте – он понадобится в дальнейшем в приготовлении паэльи. Добавляем в сковороду с овощами мясо. Благодаря ему паэлья получится сытнее. Можно использовать свинину, телятину и отваренного ягненка. Предварительно мясо нужно промыть и нарезать. Высыпаем рис. Рекомендуем предварительно его промыть, а вот отваривать не нужно. Добавьте рис из расчета на количество людей, которые будут угощаться блюдом – один черпак на одну порцию. Наступил черед отвара из морепродуктов. Предварительно его можно немного разбавить водой. Выливаем все в сковороду из расчета один черпак риса на три черпаки бульона. Все тщательно перемешиваем. Даем паэлье приготовиться 20 минут: 12 – на большом огне и еще восемь – на маленьком под крышкой. Между тем чистим мидии от раковин и добавляем в блюдо. Можно посолить по вкусу. Но будьте внимательны, отвар из морепродуктов может быть уже соленым. Не переборщите. Когда блюдо приготовится, подавать ее следует в сковороде, как это делают в Испании.

Приятного аппетита!

Фото: iStock

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