Олександр Педан знімає соціальний проект про переселенців

Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) поділиться у своєму Instagram історіями успіху людей, які переїхали зі Сходу

Під час карантину чимало представників шоу-бізнесу влаштовували у своїх соцмережах онлайн-інтерв’ю. Це надихнуло Олександра Педана на створення схожого проекту – ведучий Нового каналу вирішив ділитися історіями успіху трохи інших зірок.

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– Серед українців є безліч людей, які досягли успіху не лише на телебаченні чи в шоу-бізнесі, – каже Олександр Педан. – І вони також заслуговують називатися зірками. Це аграрії, бізнесмени, спортсмени… Ці люди – хороший приклад того, що наші життя – в наших руках.

Так виникло перше інтерв’ю з Данилом. Чоловік – суддя міжнародної категорії з флорболу. І познайомилися вони з Олександром Педаном завдяки Спортивному руху JuniorZ.

– Так сталося, що Даня – переселенець, – розповідає ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» – проектів, які не один рік з успіхом показує Новий канал. – Він переїхав до Києва з Донецька у 2014 році. І знайшов себе не лише у столиці, а і в Європі. Тому що Данило – суддя міжнародної категорії та обслуговує європейські матчі. Спілкування з ним надихнуло мене змінити вектор – зосередитися на історіях не просто успішних людей, а переселенців. Як приклад для тих, хто хоче переїхати, але ще сумнівається, чи вдасться їм знайти себе далеко від домівки.

Це будуть короткі відео, в яких герої розкажуть Олександру Педану свої історії. А телеведучий опублікує їх в Instagram. Перший ролик, до речі, вже там.

Посмотреть эту публикацию в Instagram pedanos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Не треба бути Ілоном Маском і запускати космічні кораблі, – пояснює ведучий Нового каналу. – Достатньо знайти себе і поділитися своєю історією.

Соціальний проект, який запустив Олександр Педан, називається «Знай своїх». І ті, хто має чим поділитися, можуть писати телеведучому у соцмережі.