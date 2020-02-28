Александр Педан выпустил коллекцию одежды: «А какой ты сегодня?»

Ведущий проекта «Эксы» на Новом канале Александр Педан разработал линию одежды вместе с дочерью

Александр Педан не только успешный ведущий, YouTube-блогер и шоумен, но и заботливый отец. Он сохраняет дружеские отношения с детьми и поддерживает их во всех начинаниях. К примеру, недавно ведущий выпустил коллекцию одежды, созданную вместе с 14-летней дочерью Лерой и командой JuniorZ.

– Мы с Лерой много времени проводим вместе, поэтому и решили сделать интересные луки для стильных родителей и детей любого возраста, – рассказал Педан.

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Сейчас коллекция состоит из «говорящих» футболок и худи. Да, вам не показалось – эти вещи могут общаться с окружающими!

– Какой ты сегодня? Очень часто нам сложно описать или показать свои эмоции. Из-за этого возникают недоразумения с родителями, учителями, друзьями, – объяснил ведущий Нового канала. – Мы тоже попадаем в такие ситуации, поэтому и создали одежду, которая бы говорила вместо нас.

«Я френдлі today», «на izi today», «я агрюсь today» – именно эти надписи помогут людям понять, как вы себя чувствуете в данный момент.

Все желающие могут сделать предзаказ капсульной лимитированной коллекции уже сейчас. Каждая модель создана всего в 50-ти экземплярах, повторяться эта коллекция не будет. Покупая одежду от Александра Педана, вы можете не только порадовать себя и близких, но и сделать хорошее дело – полученные от продаж деньги пойдут на развитие школьного спорта в Украине.

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