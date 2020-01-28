Ведучий реаліті «Екси» на Новому каналі за свої 37 років скуштував дуже багато різних страв. Але чомусь до смаку йому не припав саме борщ

Олександр Педан любить поїсти. А хто ж не любить? Спілкуючись у соцмережах зі своїми прихильниками, він розповів про страву, яку любить менше за інші.

– Я їв у своєму житті такі речі… Від хробаків до чого завгодно, – розповідає Педан. – Але от який парадокс: немає такого, що я ненавиджу. Не люблю борщ. Такий я українець. Але сало їм.

Та Олександр запевняє – він всеїдна людина. Але останнім часом почав помічати, що не дуже любить жирну їжу, зокрема, свинину. А от список улюблених страв Педана значно довший.

– З гарячого не відмовлюся від голубців та риби, – розповів ведучий Новому каналу. – Більше люблю білу рибу. Лосось – не для мене, хоч який би він був красивий. А ще люблю салати. Часто готую їх удома – з помідорами, моцарелою або просто мікс салатів. З солодкого обожнюю тірамісу.

До речі, ловіть приклад здорового харчування від Педана: великий сніданок – обов’язково. Солодке та мучне – тільки в першій половині дня. Вечеря – легка. А от після 19:00 ведучий старається взагалі не їсти.

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До речі, на сайті Нового каналу триває прийом анкет на участь у третьому сезоні реаліті «Екси». Заповнюй анкету ТУТ.

Фото – @pedanos