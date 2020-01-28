Хробаки – так, борщ – ні. Що їсть Олександр Педан?
Ведучий реаліті «Екси» на Новому каналі за свої 37 років скуштував дуже багато різних страв. Але чомусь до смаку йому не припав саме борщ
Олександр Педан любить поїсти. А хто ж не любить? Спілкуючись у соцмережах зі своїми прихильниками, він розповів про страву, яку любить менше за інші.
– Я їв у своєму житті такі речі… Від хробаків до чого завгодно, – розповідає Педан. – Але от який парадокс: немає такого, що я ненавиджу. Не люблю борщ. Такий я українець. Але сало їм.
Та Олександр запевняє – він всеїдна людина. Але останнім часом почав помічати, що не дуже любить жирну їжу, зокрема, свинину. А от список улюблених страв Педана значно довший.
– З гарячого не відмовлюся від голубців та риби, – розповів ведучий Новому каналу. – Більше люблю білу рибу. Лосось – не для мене, хоч який би він був красивий. А ще люблю салати. Часто готую їх удома – з помідорами, моцарелою або просто мікс салатів. З солодкого обожнюю тірамісу.
До речі, ловіть приклад здорового харчування від Педана: великий сніданок – обов’язково. Солодке та мучне – тільки в першій половині дня. Вечеря – легка. А от після 19:00 ведучий старається взагалі не їсти.
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До речі, на сайті Нового каналу триває прийом анкет на участь у третьому сезоні реаліті «Екси». Заповнюй анкету ТУТ.
Фото – @pedanos