Донька ведучого Олександра Педана побувала в модельному таборі Models camp Алли Костромічової. Лера розповіла, чим їй запам’яталася зимова зміна в Єгипті, і чи зможе вона застосувати нові навички в житті

Дієтологія, фітнес, дефіле, фотопозування, хореографія… Вісім днів інтенсивного навчання після тривалих зимових свят… Невже Лера планує стати моделлю? За словами дівчини, вона не бачить себе на подіумі, і поїхала в табір зовсім по інше.

– Загалом я сприймала поїздку як можливість отримати новий досвід, – поділилася Лера. – Там нас навчали приділяти більше часу саморозвитку і догляду за собою.

Найскладніше дівчина налаштовувалася на заняття спортом.

– Важко було витримувати фізичне навантаження після зимових свят і відпочинку. Та коли пройшло четверте заняття, полюбила фітнес. Найлегше мені далися йога і вакуум живота. Я привчила себе вранці робити вакуум. Це виявилося дуже просто, легко й ефективно. У нас було багато дієтології. Я тепер стежу за своїм харчуванням. За тиждень увійшла в тонус після свят, схудла, і знаю принцип, як у подальшому підсушитися, якщо захочу. Намагаюся стежити за своєю фігурою.

Дуже зайшло дефіле, хоча думала, що взагалі не сподобається. Раніше я і хвилини на підборах не стояла. Спочатку здавалося, що це дуже складно. Але потім звикла і отримувала величезне задоволення.

Video: Алла Костромічова навчила доньку Олександра Педана ходити на підборах Донька ведучого Олександра Педана побувала в модельному таборі Models camp Алли Костромічової. Лера розповіла, чим їй запам'яталася зимова зміна в Єгипті, і чи зможе вона застосувати нові навички в житті

Було і фотопозування. Тепер я знаю, куди подіти свої руки в кадрі, як стати, де моя «вдала» сторона, де не дуже. Я веду сторінку в Instagram і TikTok, і мені потрібно знати свої правильні ракурси. Тож це мені знадобиться в майбутньому.

Понад чотири роки Лера займається танцями, тому особливе задоволення отримувала від уроків хореографії.

– З нами займався дуже класний хореограф Женя (Лозенко – прим. ред.). Ми були на одній хвилі, – продовжує дівчина. – У Києві я вже чотири роки регулярно ходжу на танці. Звикла до сцени і отримую від цього нереальне задоволення, навіть є призи. Мені дуже сподобався номер, який поставив Женя в таборі. Тому я була максимально активною, проявляла бажання щось робити на його тренуваннях. І мене нагородили за танцювальний номер. За ці вісім днів я отримала дуже багато корисної інформації, нові знайомства. Мені сподобалося.

Video: Алла Костромічова навчила доньку Олександра Педана ходити на підборах Донька ведучого Олександра Педана побувала в модельному таборі Models camp Алли Костромічової. Лера розповіла, чим їй запам'яталася зимова зміна в Єгипті, і чи зможе вона застосувати нові навички в житті

Якщо в модельному таборі був лайт-режим, то в новому шоу «Супер Топ-модель по-українськи» буде бійня. Нагадаємо, що зараз проходить голосування за учасниць цього Суперсезону. Переходь за лінком і вибери ту, яка точно має брати участь у шоу.

Фото и видеоматериалы – modelscamp.com.ua