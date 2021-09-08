Женя Кот поймал 20-килограммовую рыбу

Танцовщик похвастался самым крупным трофеем

Хореограф и танцевальный секс-символ Женя Кот признался, чем любит заниматься в свободное время. Несмотря на плотный график съемок хореограф обожает рыбачить. За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) он похвастался своим самым большим уловом.

– Я с детства любил рыбачить, – рассказывает Женя. – Когда приезжал на летние каникулы к бабушке, бегал на речку с удочкой и проводил там целые дни. Тогда ловил карасей, а сейчас среди моих рыбных трофеев есть веслонос весом около 20 килограмм.

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Рыба стала подарком хореографу на день рождения.

– В этом году я отпраздновал свой день рождения с друзьями на озере, – рассказывает хореограф. – Мы жарили мясо, овощи и ловили рыбу. Кстати, свой улов едва удержал. Веслонос был не только тяжелым, но и длиннющим.

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Женя рыбку ловить любит, а вот готовить – нет.

– Обожаю, когда это делает моя жена, – говорит хореограф. – У нее очень вкусно получается. Она часто нам запекает сибаса. А красную рыбу я люблю есть сырой.

Смотрите премьеру «Дети против звезд» 22 сентября в 19:00 на Новом канале