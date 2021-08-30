Лід, кури, свині: через що мають пройти учасники «Діти проти зірок»

Грандіозна прем’єра! Вже 22 вересня о 19:00 стартує третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок»

Талановиті діти з усієї України знову кинули зухвалий виклик зіркам вітчизняного шоу-бізнесу. І ті його прийняли! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та швидший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкуватиме суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорюватиме учасників.

– Усі діти дуже вмілі у своїй царині, – розповідає ведучий. – Вражений, які таланти та маленькі генії живуть поміж нас. Зізнаюся, здивували й зірки. Співачка Tayana на сапборді підкорювала Русанівський канал. Не знав, що вона захоплюється водними видами спорту, і окрім сапбордингу спробувала вейкбординг та вейксерф.

Ольга Харлан – про стосунки з італійцем: «Розставання – це важко»

Глядачі побачать селебритіз у найрізноманітніших амплуа. Такого ви точно не очікували побачити.

– Співак Антон Савлепов віджиматиметься на двох пальцях кожної руки – розповідає шеф-редактор «Діти проти зірок» Євгенія Скрипніченко. – Актор Володимир Шумко намалює картину з пластиліну. А хореограф Амадор Лопес продемонструє хімічні досліди. До оцінювання індивідуальних батлів ми залучили експертів. Лишень уявіть емоції учасників, коли вони побачили легенду художньої гімнастики Ірину Дерюгіну. Миттєво випрямилась спина не лише у дівчинки-гімнастки, а й у всіх на знімальному майданчику (усміхається).

Їдемо на море з дитиною: топ-3 лайфхаки від Олени Шоптенко

А ще на всіх учасників чекає нове випробування. Фінал їм доведеться долати із додатковими перешкодами.

– Бігатимуть босими ногами по деталях конструктора, – розповідає керівник проекту Максим Пастухов. – Проходитимуть піддон з кригою. Долатимуть шлях із живими тваринами. Уявіть, по студії бігали кури та свині, яких довелося приборкувати усією знімальною групою!

Дивіться прем’єру шоу «Діти проти зірок» 22 вересня о 19:00 на Новому каналі