Ховали журнал і палили щоденник: що виробляли зірки у школі?

Валерія Товстолес, Амадор Лопес і Артем Пивоваров згадали, якими були дітьми

1 вересня діти повертаються за парти. І немає жодного дорослого, який не пройшов би навчання у школі. Зірки теж виводили прописи, смикали однокласниць за коси й ганяли по коридорах на перервах. Деякі були старанними учнями, а хтось чудив. Якими школярами були українські селебритіз – Новий канал дізнався за лаштунками шоу «Діти проти зірок».

Ботан Амадор Лопес

– Я був занудою-відмінником, завжди добре вчився, – згадує хореограф. – Зараз замислююся і питаю сам себе: «А чому не бешкетував і не прогулював уроки?» Напевно, тому що мама була викладачем у моїй школі, а потім стала директором у сусідній, і мені потрібно було подавати іншим дітям гідний приклад. Але я вважаю, що старанне ставлення до навчання допомагає в дорослому житті. Адже я можу зібратися в потрібний момент і видати хороший результат.

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Хуліганка Лера Товстолес

– Я була бунтаркою. Влаштовувала вечірки у класі, тікала з уроків, ховала журнал, спалювала листки у щоденнику, – зізнається актриса «Жіночого Кварталу». – І це не зважаючи на статус президента школи та старости класу. Хоча я й не була старанною ученицею, вчителі мене любили та поважали. Та й в останній момент вдавалося зробити так, щоб у хуліганстві звинуватили ще когось. Зазвичай, коли виникає ідея сховати журнал, це робить одна людина, але ідея ж усього класу, то й отримують усі разом (сміється). До речі, мама викладала у моїй школі біологію та хімію, а тато в іншій був учителем фізкультури.

Співаючий футболіст Артем Пивоваров

– Уроки не зривав, тому що в молодшій школі навчався у хрещеної, не міг собі дозволити бешкетувати. В межах класу поводився добре. А за межами був досить активним хлопцем, – усміхається артист. – У третьому класі я потрапив на хор завдяки своїй активності. Грав у футбол, і м’яч просто через вікно залетів усередину. Є пацанське правило: хто вдарив, той і біжить по м’яч. Довелося йти його забирати. А там був хоровий клас. Мені пообіцяли віддати м’яч з однією умовою – потрібно заспівати пісню. Ось так я й потрапив у хор. Серед 30-ти дівчат був єдиним хлопцем.

А які таланти покажуть зірки у батлі проти юних талантів – дивіться всією сім’єю з 22 вересня о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.