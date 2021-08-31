Прятали журнал и жгли дневник: как чудили звезды в школе?

Валерия Товстолес, Амадор Лопес и Артем Пивоваров вспомнили, какими были детьми

1 сентября дети возвращаются за парты. И нет ни одного взрослого, который не прошел бы учебу в школе. Звезды тоже выводили прописи, дергали одноклассниц за косички и гоняли по коридорам на переменках. Некоторые были прилежными учениками, а кто-то чудил. Какими школьниками были украинские селебритиз – Новый канал узнал за кулисами шоу «Дети против звезд».

Ботан Амадор Лопес

– Я был занудой-отличником, всегда хорошо учился, – вспоминает хореограф. – Сейчас задумываюсь и спрашиваю сам себя: «А почему не дебоширил и не прогуливал уроки?» Наверное, потому что мама была преподавателем в моей школе, а потом стала директором в соседней, и мне нужно было подавать другим детям достойный пример. Но я считаю, что прилежное отношение к учебе помогает во взрослой жизни. Потому что я могу собраться в нужный момент и выдать хороший результат.

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Хулиганка Лера Товстолес

– Я была бунтаркой. Устраивала вечеринки в классе, сбегала с уроков, прятала журнал, сжигала листы в дневнике, – признается актриса «Женского Квартала». – И это несмотря на статус президента школы и старосты класса. Хотя я и не была прилежной ученицей, учителя меня любили и уважали. Да и в последний момент удавалось сделать так, чтобы в хулиганстве обвинили еще кого-то. Обычно, когда возникает идея спрятать журнал, это делает один человек, но идея-то всего класса, и все вместе получают (смеется). Кстати, мама преподавала в моей школе биологию и химию, а папа в другой был учителем физкультуры.

Поющий футболист Артем Пивоваров

– Уроки не срывал, потому что в младшей школе учился у крестной, не мог себе позволить дебоширить. В пределах класса вел себя хорошо. А за пределами был достаточно активным парнем, – улыбается артист. – В третьем классе я попал на хор благодаря своей активности. Играл в футбол, и мяч прямо через окно залетел внутрь. Есть пацанское правило: кто ударил, тот и бежит за мячом. Пришлось идти его забирать. А там был хоровой класс. Мне пообещали отдать мяч с одним условием – нужно спеть песню. Вот так я и попал в хор. Среди 30-ти девочек был единственным парнем.

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А какие таланты покажут звезды в баттле против юных дарований – смотрите всей семьей с 22 сентября в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.