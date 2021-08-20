Ольга Харлан – об отношениях с итальянцем: «Расставание – это тяжело»

Украинская фехтовальщица рассказала о трудностях любви на две страны

Не секрет, что главная сабля страны Ольга Харлан состоит в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле. Они поддерживали друг друга на Олимпиаде в Токио и даже отпуск после соревнований провели вместе в Украине. Об этом она рассказала Новому каналу на съемках шоу «Дети против звезд».

– Я показала Луиджи свой дом, Одессу, познакомила с родителями. Ему все очень понравилось, – поделилась Ольга. – Он попробовал разную украинскую кухню: от форшмака до борща. Очень удивился и впечатлился, ведь это совсем другие, непривычные вкусы.

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На своей родине фехтовальщица устроила возлюбленному незабываемый сюрприз.

– 25 июля у Луиджи был день рождения, как раз на следующий день после того, как он выиграл медаль на Олимпиаде. Но нам не удалось отпраздновать, – поделилась спортсменка. – До этого я три недели провела на сборах – не получалось даже подарок купить. Поэтому день рождения отметили уже в Украине. Я устроила Луиджи сюрприз. Мы ходили на катере по Днепру, ужинали с друзьями. Он не ожидал, и это было прикольно.

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В романтических отношениях двух саблистов есть и трудности.

– Сложно, когда не видишь человека. Расставание дается нам тяжело. Момент, когда кто-то из нас уезжает, и мы понимаем, что какое-то время не будем видеться вживую, – очень непростой, – признается Ольга Харлан. – Но в силу того, что мы спортсмены и часто уезжаем на сборы, уже адаптировались к таким трудностям. Если есть искра, ее сложно потерять. Просто расставляешь приоритеты и, несмотря ни на что, борешься за любовь.

А в шоу «Дети против звезд» спортсменка будет бороться против талантливого юного поколения. Какие умения она покажет – смотрите этой осенью на Новом канале.