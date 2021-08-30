Лед, куры, свиньи: что придется пройти участникам «Дети против звезд»

Грандиозная премьера! Уже 22 сентября в 19:00 стартует третий сезон игрового шоу «Дети против звезд»

Талантливые дети со всей Украины снова бросили дерзкий вызов звездам отечественного шоу-бизнеса. И те его приняли! В каждом выпуске две команды из трех участников будут определять, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий будет следить судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула станет подбадривать участников.

– Усі діти дуже вмілі у своїй царині, – рассказывает ведущий. – Вражений, які таланти та маленькі генії живуть поміж нас. Зізнаюся, здивували й зірки. Співачка Tayana на сапборді підкорювала Русанівський канал. Не знав, що вона захоплюється водними видами спорту, і окрім сапбордингу спробувала вейкбординг та вейксерф.

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Зрители увидят селебритиз в самых разных амплуа. Такого вы точно не ожидали увидеть.

– Певец Антон Савлепов будет отжиматься на двух пальцах каждой руки – рассказывает шеф-редактор «Дети против звезд» Евгения Скрипниченко. – Актер Владимир Шумко нарисует картину из пластилина. А хореограф Амадор Лопес продемонстрирует химические опыты. К оценке индивидуальных батлов мы привлекли экспертов. Только представьте эмоции участников, когда они увидели легенду художественной гимнастики Ирину Дерюгину. Мгновенно выпрямилась спина не только у девочки-гимнастки, но и у всех на съемочной площадке (улыбается).

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А еще всех участников ждет новое испытание. Финал им придется преодолевать с дополнительными препятствиями.

– Будут бегать босыми ногами по деталям конструктора, – рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. – Проходить поддон со льдом. Преодолевать путь с живыми животными. Представьте, по студии бегали куры и свиньи, которых пришлось укрощать всей съемочной группой!

Смотрите премьеру шоу «Дети против звезд» 22 сентября в 19:00 на Новом канале