Екатерина Кухар удивила поведением дома

Балерина рассказала, как придерживается этикета за столом

На сцене она – нежная и грациозная. На экране – строгая судья. А какая прима-балерина в быту, когда она не находится под прицелом телекамер или пристальным взглядом театральных зрителей? Это Новый канал узнал у Екатерины Кухар за кулисами шоу «Дети против звезд».

– Дома могу надеть спортивный костюм, залезть на диван и сидеть в позе лотоса, – признается балерина. – Если мы едим пиццу не в ресторане, можем позволить себе делать это руками. Курочку тоже едим без ножа и вилки. Как говорят: «Птицю і молодицю беруть руками» (смеется). Дома я не очень строга в плане этикета. Да и у меня нет всех столовых приборов, хотя ножичек для устриц из Франции себе привезла.

Кстати, именно там балерина изучала этикет. Теперь правилам поведения за столом она учит своих детей.

– Они знают, что во время еды на столе ни при каких условиях не должен лежать телефон, – говорит Екатерина. – Недавно рассказывала дочери о языке приборов и салфеток. Ведь она уже начинает ходить с нами в рестораны. Понимает, что там вкусно и красиво кормят. В заведении она сразу преображается в маленькую леди. В ней есть изысканность. И мне это очень импонирует.

Показать все знания этикета балерина сможет в баттле против 9-летней Любы Глумовой. Девочка знает 55 столовых приборов и даже в школьной столовой соблюдает строгие правила поведения. Получится ли у Екатерины Кухар обыграть юную леди – узнаете в шоу «Дети против звезд» в среду в 19:00 на Новом канале.

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