Новый каналДети против звездНовостиЕст пиццу руками: Екатерина Кухар удивила поведением дома

Ест пиццу руками: Екатерина Кухар удивила поведением дома

Екатерина Кухар удивила поведением дома

Балерина рассказала, как придерживается этикета за столом

На сцене она – нежная и грациозная. На экране – строгая судья. А какая прима-балерина в быту, когда она не находится под прицелом телекамер или пристальным взглядом театральных зрителей? Это Новый канал узнал у Екатерины Кухар за кулисами шоу «Дети против звезд».

– Дома могу надеть спортивный костюм, залезть на диван и сидеть в позе лотоса, – признается балерина. – Если мы едим пиццу не в ресторане, можем позволить себе делать это руками. Курочку тоже едим без ножа и вилки. Как говорят: «Птицю і молодицю беруть руками» (смеется). Дома я не очень строга в плане этикета. Да и у меня нет всех столовых приборов, хотя ножичек для устриц из Франции себе привезла.

Екатерина Кухар удивила поведением дома

Кстати, именно там балерина изучала этикет. Теперь правилам поведения за столом она учит своих детей.

– Они знают, что во время еды на столе ни при каких условиях не должен лежать телефон, – говорит Екатерина. – Недавно рассказывала дочери о языке приборов и салфеток. Ведь она уже начинает ходить с нами в рестораны. Понимает, что там вкусно и красиво кормят. В заведении она сразу преображается в маленькую леди. В ней есть изысканность. И мне это очень импонирует.

Показать все знания этикета балерина сможет в баттле против 9-летней Любы Глумовой. Девочка знает 55 столовых приборов и даже в школьной столовой соблюдает строгие правила поведения. Получится ли у Екатерины Кухар обыграть юную леди – узнаете в шоу «Дети против звезд» в среду в 19:00 на Новом канале.

Больше новостей:

«Кассиры благодарят»: Злата Огневич рассказала о своей суперспособности

Александр Педан прыгнул с вертолета

дети новости екатерина кухар новости