Евгений Клопотенко похвастался самыми быстрыми руками в стране: что они умеют?

Известный шеф-повар сравнивает себя с Человеком-молнией

В каждой программе «Дети против звезд» Новый канал открывает знаменитостей с других сторон. Они показывают крутые умения. Танцовщица Яна Заяц может почистить зубы без рук. Прима-балерина Екатерина Повар – угадать блюдо только по приборам, которые к нему принесли. А Евгений Клопотенко показал ловкость рук.

– Недаром мой любимый персонаж – Человек-молния. Считаю, что мои руки – самые быстрые в стране, они умеют делать все-все-все, – хвастается повар. – Ведь работа на кухне – это о скорости.

Проворные руки Евгений задействовал в баттле по капстекингу.

– Этой игре научился в Америке. Почти каждую неделю соревновался со студентами, – вспоминает он. – Тогда не знал, что она называется капстекинг. Умение строить пирамиды из бокалов пригодилось, когда я работал в ресторане официантом. Надо было выносить за раз 20-30 штук. Ставил один на другой и нес. На свадьбах тоже выставляют пирамиды из бокалов, в верхней наливают шампанское, и оно водопадом разливается вниз. Так вот, капстекинг – это почти то же самое. Но пирамиды делают из пластиковых стаканчиков, а потом очень быстро их разбирают. Кто самый быстрый – тот выигрывает.

Руки-«молнии» не помогли Евгению обыграть своего 10-летнего соперника. Сергей Гоюк за семь секунд может собрать кубик Рубика, и со стаканами он оказался тоже очень проворным.

Какие умения покажут другие звезды – смотрите в шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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