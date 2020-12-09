Дмитрий Танкович рассказал, что его просили не приходить на хор и оркестр

«Щипал себя за ягодицы, чтобы не приходить на уроки»: учительница телеведущего – о его учебе

Во время шоу «Дети против звезд» (Новый канал) участники не только демонстрируют свои способности, но и заявляют о достижениях. Так, юморист и телеведущий Дмитрий Танкович рассказал, каких успехов он достиг в музыке и спорте.

– Четыре года я учился в музыкальной школе по классу аккордеона, – говорит телеведущий. – Но потом меня попросили больше не приходить на занятия (улыбается). А еще дважды был на уроке пения, откуда меня тоже попросили выйти. Отличился я и в оркестре. Сначала играл на аккордеоне, а потом дали в руки треугольник. Кажется, что и там что-то запорол, потому что больше меня не привлекали к игре (улыбается).

А вот за учебу в общеобразовательной школе Дмитрий получил серебряную медаль.

– Не дотянул до золотой из-за единственной четверки по английскому, – говорит юморист. – Зато после окончания школы учительница еще долго рассказывала обо мне младшим классам. Цитирую ее: «Был такой Димочка Танкович, который щипал себя за ягодицы, чтобы не приходить на мои уроки». К чему он им это говорила, не знаю. Зато во время экзамена в университет мои знания английского оценили на четыре с плюсом. Представляете, больше чем в школе. Вот этим я горжусь!

По словам Дмитрия, в школе он был одним из лучших учеников по программированию.

– Даже участвовал в областных олимпиадах, – говорит телеведущий. – Мог легко поступить на математический факультет. А еще я занимался тхэквондо, плаванием и играл в школьном театре.

Сегодня в шоу «Дети против звезд» Дмитрий поборется с 14-летним Артемом Соколовым. Парни продемонстрируют правильность и ловкость выполнения трюков по гольфу. Да, Танкович еще умеет играть в гольф. Поэтому включайте Новый канал сегодня в 19:00 и смотрите захватывающий поединок!

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