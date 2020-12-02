TAYANNA рассказала о творчестве за границей

Артистка рассказала, зачем она начала изучать китайский

Недавно украинская певица TAYANNA записала песню на китайском языке. Написать композицию ей помог певец Сюй Чуань Юн. А еще девушка призналась, что уже несколько месяцев осваивает восточный язык. Теперь в ее планах – изучение истории и культуры страны.

– Во время карантина у меня нашлось время для этого увлечения, – говорит певица. – Кстати, я еще неплохо владею английским, польским и немецким языками.

В шоу «Дети против звезд» (Новый канал) TAYANNA сошлась в баттле с 11-летней Каролиной Лавриненко, чтобы продемонстрировать, как она разбирается в иероглифах.

– Соперница у меня очень сильная, – говорит певица. – Ведь девочка учится в школе восточных языков и на сегодня знает около 1000 иероглифов. Я же начинающая в этом деле. Правда, у меня большие планы «захвата» китайского рынка (улыбается). Планирую писать песни для восточных исполнителей.

Сумеет ли TAYANNA одержать победу в баттле? Включайте шоу «Дети против звезд» сегодня в 19:00 на Новом канале. А еще вы сможете увидеть крутые таланты других звезд – телеведущего Александра Педана и актера Романа Мищерякова.

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