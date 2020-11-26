Как похудеть и быть бодрой с утра: секреты для девушек

Жена Жени Кота Наталья Татаринцева поделилась своими лайфхаками

Многократная чемпионка Украины по художественной гимнастике, 4-кратная чемпионка мира по Pole-Dance выглядит просто шикарно. Подтянутое тело, миловидное лицо – неудивительно, что хореограф Женя Кот влюбился в такую красотку. За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) Наталья призналась, как ухаживает за собой.

– За последние 10 лет ни разу не посещала косметолога, – улыбается она. – Все бьюти-процедуры делаю самостоятельно, в домашних условиях: маски, скрабы, пользуюсь кремом. Не использую бабушкины методы, нашла для себя косметику, ингредиенты для которой растут на острове Таити. Оттуда мне ее привозят.

Профессиональная спортсменка регулярно тренируется, поэтому у нее подтянутое тело. Но не только в этом секрет красивой фигуры.

– Самое важное и сложное – правильное питание и хороший сон, – рассказывает она Новому каналу. – Как только у девушки получится проконтролировать это – все будет в идеальном состоянии: и здоровье, и настроение, и кожа, и волосы.

А чтобы всегда быть в приподнятом настроении, она заряжается позитивом в начале дня.

– Самый лучший утренний ритуал, – это разминка и растяжка, – делится Наталья. – Причем, люблю такую не напрягающую, ленивую зарядку на 5-7 минут. После нее организм запускается.

В шоу «Дети против звезд» Наталья показала невероятные трюки на пилоне. Какими умениями удивят другие звезды – смотрите в шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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