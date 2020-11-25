Как Игорь Ласточкин хулиганил с мыльными пузырями

Юморист поделился секретом своего успеха

Трудно найти более веселое развлечение, чем мыльные пузыри. Кстати, их любят запускать не только дети, но и взрослые. А еще они не менее популярны на различных праздничных событиях, где вам покажут, как пузырь превращается в гусеницу, карусель или змейку. Сегодня зрители Нового канала в шоу «Дети против звезд» увидят, как можно делать двойные и тройные пузыри. Свое мастерство продемонстрируют Стефания и Захар Мальцевы и юморист Игорь Ласточкин.

– Мы с сестрой уже несколько лет вместе выступаем на детских праздниках, – рассказывает Захар. – А папа нам помогает придумывать новые трюки с пузырями. А еще в своих шоу мы используем более 40 предметов.

Игорь Ласточкин тоже не отстает. Оказалось, что юморист даже участвовал в пузырьковых соревнованиях.

– В детстве делал мыльный раствор, – рассказывает Игорь. – Кстати, мне запрещали брать шампунь, поэтому использовал хозяйственное мыло. С мальчишками поднимались на второй этаж дома, в общем коридоре открывали окно и запускали пузыри. У кого он долетал до земли, тот побеждал. Признаюсь, часто это был я. Веселились по полной. Убежден, что и сегодня одержу победу для нашей звездной команды.

А вот у кого не лопнет ни один пузырь, узнаете сегодня в шоу «Дети против звезд» в 19:00 на Новом канале.

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