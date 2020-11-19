В шоу Дети против звезд пришел оригамист-рекордсмен

В семилетнем возрасте Талас Белей попал в Книгу рекордов Украины как самый молодой учитель оригами в стране

Юные участники шоу «Дети против звезд» (Новый канал) – все как на подбор. Они знают и умеют делать такие вещи, что у известных участников шоу дух захватывает. Кто-то крутит сальто, кто-то готовит, а Тарас Белей складывает фигурки из бумаги. Искусством оригами он увлекся в четыре года, когда сосед подарил ему книгу по оригами. Сейчас мальчику девять, и на своих изделиях он уже зарабатывает. Тарас проводит живые мастер-классы для детей и занятия в YouTube, а также продает свои фигурки из Instagram.

– На этой неделе Тарас продал свое первое изделие за границу, – рассказывает папа мальчика Богдан Белей. – Покупатель из Индии сбросил нам модель. Какова ее функция, нам не понятно. Думаем, заказчик – его фанат. Ведь сама модель в разы дешевле доставки.

По подсчетам отца, за все время, что Тарас занимается оригами, он заработал около 25 тысяч гривен. Как-то мальчик изготовил на заказ 200 фигурок и получил тысячу грн. А еще благодаря своему хобби он бесплатно посетил Болгарию. Сейчас юный оригамист может сделать 300 различных фигурок из бумаги.

– В классе я делаю для себя оригамки, а потом дарю друзьям, – говорит Тарас. – Оригами – прекрасное увлечение. Оно развивает моторику рук, память. Благодаря ему можно ставить рекорды.

Пока у мальчика есть Национальный рекорд. Но он мечтает покорить более высокие вершины – представлять Украину на международной арене по искусству оригами и вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще больше талантливых участников можно увидеть каждую среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

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