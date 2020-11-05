Виктория Булитко уходит в шоубиз?

Актриса Dizel Studio придумала название своему сольному проекту

Что только не происходит за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал). Звезды продолжают раскрывать свои скрытые таланты. Например, благодаря этой игре фанаты Виктории Булитко узнали, что актриса прекрасно играет в бильярд, ведь именно в этой категории она состязалась в одном из выпусков «Дети против звезд» первого сезона. Во втором сезоне проекта в эфире Нового канала Виктория продемонстрировала свои навыки автомеханика. Что еще скрывает эта хрупкая красавица?

– Я люблю играть в шахматы и в покер, – рассказала Виктория Булитко за кулисами шоу. – Еще немного шью. На гитаре играю. В общем, могу быть продюсером и исполнителем своих песен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На вопрос, под каким именем она ворвалась бы в украинский шоубиз, актриса ответила:

– Судя по моей фамилии Булитко, группа «Улитка» медленно, но уверенно поползет вверх (смеется). Я бы пела в жанре поп-рок, – начала мечтать актриса. – Хотя сейчас так много современной музыки, немного космической. Попробовала бы творить и в этом жанре, соединила бы электронную музыку и гитару.

Виктория прекрасно поет в номерах Dizel Studio. Возможно, ее фантазии скоро станут реальностью?

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