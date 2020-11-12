Хореограф рассказал, когда в его доме бывает идеальная чистота

Влад Яма умеет удивлять. Он не только прекрасно танцует, но и шутит, и даже играет в бадминтон. Это хореограф доказал в шоу «Дети против звезд», а за кулисами поделился с Новым каналом другими скрытыми талантами, о которых не слышали его поклонники.

– У меня хорошая память на цифры, – говорит хореограф. – Если увижу знакомого на автомобиле, то могу через восемь лет вспомнить номер. Номера телефонов помню хуже, наверное, это связано с тем, что машины люблю больше.

Владу нравится ездить за рулем. Но если случится поломка, это может стать проблемой.

– Чинить машины не умею и не люблю. Мне не нравится грязь от масла. Не хочу вымазываться. Достаточно педантичен в этом отношении. У меня дома идеально чисто. Правда, когда меня нет, – смеется Влад. – Я – чистоплотный, но есть, кому убирать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За домашний уют отвечают самые близкие люди Влада – супруга Лилиана и сын Леон. С ними он любит проводить все свободное время.

– Играем всей семьей в бадминтон на свежем воздухе, – рассказывает танцор. – Сыну четыре года, и пока я немного сильнее его в игре, но он меня догоняет.

Посмотреть, как Влад Яма владеет ракеткой, можно на сайте Нового канала. А если хотите увидеть крутые таланты других звезд – включайте шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Больше новостей:

Jerry Heil рассказала, какой парень может покорить ее сердце

Виктория Булитко – о выборе профессии: «Хотела стать дальнобойщицей»