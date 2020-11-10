Jerry Heil рассказала, что доводит ее до слез

Певица считает, что это карма за ее прошлое

Уже в среду, 11 ноября, в 19:00 на Новом канале состоится суперэмоциональный wow-выпуск «Дети против звезд» (Новый канал). В команде взрослых сыграют танцовщик Влад Яма, певица Jerry Heil и акробатка Анастасия Ярошенко.

В кадре участники демонстрируют стойкость и азарт, однако во время пауз не скрывают волнения.

– Мне суперстрашно, – призналась Jerry Heil. – Я знаю, какие сильные дети сейчас: они эрудированные, способные, талантливые. Ими усиленно занимаются родители.

Наблюдая за командой детей, певица вспомнила свое детство и рассказала, что доводило ее до слез.

– Я была толстенькой в детстве, и прыгать в резинки могла только на первой высоте. То, что выше колена, даже не просите! – вспомнила артистка. – Так расстраивалась, что бросала игру, друзей и шла домой плакать. Серьезно. Еще мы использовали в качестве денег листочки с деревьев. И мне кажется, что природа мне за то воздает. Каждый раз, когда кто-то срывает листок или цветок, я плачу и не могу это контролировать.

О слабом месте Jerry Heil ее соперники не знали. Однако у них были свои методы и стратегии ведения игры. С каким настроением закончат игру звезды, и какая команда победит – смотрите в среду в 19:00 на Новом канале.

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