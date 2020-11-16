Jerry Heil рассказала о большой мечте: она хочет покорить Голливуд?

Хитмейкер призналась, кому планирует писать музыку

Jerry Heil – одна из самых интересных молодых исполнительниц. Она не только поет и пишет песни для себя, но и еще продает хиты. К 25 годам простая девчонка без связей и статусных родителей успела покорить украинский музыкальный рынок. Но останавливаться на этом не собирается. У нее есть желание завоевать иностранный шоу-бизнес. Об этом она рассказала за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– Очень хотела бы писать музыку для кинофильмов мирового масштаба, – признается исполнительница. – Это моя большая мечта, и я надеюсь воплотить ее в жизнь.

Детали, как это будет происходить, она пока не раскрывает. Говорит только, что хочет показать крутой пример для других.

– Хочется стать своеобразным мостиком для талантливых ребят, чтобы они понимали – если ты хочешь покорить невообразимые высоты, для этого не нужно быть супергероем, – говорит Jerry Heil. – Ты можешь быть простой девчонкой из Василькова, ставить цели и достигать их. Чем такая цель отличается от цели поступить в высшее учебное заведение? Это просто разные точки на карте, и все.

Надеемся, у нее все получится. Да и с такой одаренностью это обязательно произойдет. Свой музыкальный талант она показала в шоу «Дети против звезд». А какие таланты покажут другие знаменитости – смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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