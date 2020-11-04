Виктория Булитко – о выборе профессии: «Хотела стать дальнобойщицей»

Звезда «Дизель Студио» мечтала о карьере шофера

Кто из девочек не хочет стать актрисой или певицей? Поправляя бантик на утреннике, они представляют, как будут вызывать овации на большой сцене. А вот актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко рассматривала совсем другие профессии. Она мечтала колесить по стране не с гастролями, а за баранкой фуры. Об этом девушка рассказала за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– Машины мне нравились с детства. Любила наблюдать, как папа и дедушка водят, – вспоминает она. – Всегда хотелось тоже ездить за рулем. Когда выбирала профессию, думала стать водителем троллейбуса или трамвая, потому что там меня не укачивало. И всерьез рассматривала вариант стать дальнобойщицей. Потому что очень нравилось ездить на дальние расстояния.

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Осваивать мастерство шофера актриса начала, когда еще ногами не доставала до педалей.

– Впервые села за руль примерно в 10 лет. Водила на коленках у дедушки. Училась рулить на его «Запорожце», – улыбается Вика. – Когда у папы появилась «Таврия», училась ездить на ней. Но мы всегда тренировались в безлюдных и безопасных местах.

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Свою любовь к машинам актриса продемонстрирует в шоу «Дети против звезд». Она попробует прикрутить колесо и разобраться с зажиганием автомобиля. Получится ли у нее обыграть маленького автомеханика – смотрите в среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.