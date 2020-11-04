На шоу «Дети против звезд» пришел внук Захара Беркута

Мальчик в два года пел гимн Украины, а сейчас ему предлагают попробовать себя в качестве экскурсовода

В шоу «Дети против звезд» Новый канал показывает таких талантливых детей, что часто невозможно поверить в то, насколько они одаренные. В свои годы они умеют делать и знают такие вещи, о которых взрослым и мечтать не приходится. Вот вы знали в 8 лет всю историю Украины до 11 класса? Наверное, нет. А Михаил Корженевський знает. И настолько досконально, что уже может зарабатывать на этом.

– Недавно ему предложили провести экскурсию в Музее становления украинской нации, когда услышали, как он дополняет и исправляет экскурсовода, – рассказывает мама мальчика Оксана Подопригора. – Но Миша еще думает над этим предложением.

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Мальчик будто родился с душой казака. Когда был маленьким, родители заметили, что он лучше засыпает под народные песни. В два года уже пел гимн Украины, в три – впервые попал в исторический музей. Залы, где были выставлены экспонаты казачества, обошел пять раз! К тому времени он уже знал около сотни казачьих и народных песен, а в четыре года Миша дословно пересказывал фильмы «Пропавшая грамота» и «Тарас Бульба». В шесть – стал внуком Захара Беркута, снявшись в одноименном фильме с голливудскими актерами. Сейчас мальчик будет соревноваться с актером «Вар’яти-шоу» Владимиром Жогло в баттле по истории Украины.

– До проекта я не был знаком с моим соперником, – говорит Владимир. – Но знаю, что у него светлая голова и максимально обширные знания по истории. Мне будет трудно в этом баттле.

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В будущем Миша планирует стать актером и музыкантом… и иметь 12 детей.

– Хочу, чтобы все сыновья имели свой хутор, фермерское хозяйство или какое-то производство в селе, – мечтает Миша. – Каждый из них начнет что-то свое, у каждого будет большая семья, вот так и возродится казацкий род.

Пусть мечты мальчика сбудутся! А какие еще таланты покажут другие юные участники – смотрите каждую среду в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.