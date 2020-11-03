Владимир Жогло подумывает выпустить альбом с серенадами «Моя бывшая»
Так актер «Вар’яти-шоу» пошутил относительно сборника лирических песен, которые у него накопились
В среду в 19:00 на Новом канале состоится отчаянное соревнование в шоу «Дети против звезд»! На игровом ринге с очень талантливыми детьми встретятся эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк, актер «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло и актриса Dizel Studio Виктория Булитко. Соперники, невзирая ни на статус, ни возраст друг друга пойдут на все, чтобы завоевать победу для своей команды.
За кулисами шоу Владимир Жогло рассказал, что ради цели иногда шел на несколько странные поступки. Задолго до свадьбы он, чтобы удивить девушку, написал и спел ей серенаду. Его не остановило то, что она жила… на 8-м этаже.
– Бывало, я делал что-то дурацкое, чтобы получить желаемое, – признался Жогло. – Когда-то пел серенаду девушке, которая жила на 8-м этаже. Пришел с цветами и спел песню, которую написал сам. Пока она спускалась по лестнице, потому что лифт не работал, пел ее маме, та была дома. Потом вижу – очень мечтательная молодая женщина с ребенком смотрит с балкона третьего этажа. Я спел ей песню Скрябина «Спи собі сама». Решил, что будет уместно (смеется). Это был очень странный, но очень приятный опыт. К слову, с серенадами было очень смешно. Один парень попросил меня написать песню для его девушки, чтобы они помирились. И они помирились, и песня хорошая получилась. Поскольку была написана не одна серенада, а они именные, думал выпустить сборник, который называется «Моя бывшая». Главное, чтобы не было песни с именем, которое носит моя жена…
Во время разговора у Владимира еще было настроение шутить. Но во время индивидуального баттла оно исчезло. Напряжение было страшное. В какой категории соревновался Жогло и победил ли – смотрите в шоу «Дети против звезд» в среду в 19:00 на Новом канале.
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