Так актер «Вар’яти-шоу» пошутил относительно сборника лирических песен, которые у него накопились

В среду в 19:00 на Новом канале состоится отчаянное соревнование в шоу «Дети против звезд»! На игровом ринге с очень талантливыми детьми встретятся эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк, актер «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло и актриса Dizel Studio Виктория Булитко. Соперники, невзирая ни на статус, ни возраст друг друга пойдут на все, чтобы завоевать победу для своей команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За кулисами шоу Владимир Жогло рассказал, что ради цели иногда шел на несколько странные поступки. Задолго до свадьбы он, чтобы удивить девушку, написал и спел ей серенаду. Его не остановило то, что она жила… на 8-м этаже.

– Бывало, я делал что-то дурацкое, чтобы получить желаемое, – признался Жогло. – Когда-то пел серенаду девушке, которая жила на 8-м этаже. Пришел с цветами и спел песню, которую написал сам. Пока она спускалась по лестнице, потому что лифт не работал, пел ее маме, та была дома. Потом вижу – очень мечтательная молодая женщина с ребенком смотрит с балкона третьего этажа. Я спел ей песню Скрябина «Спи собі сама». Решил, что будет уместно (смеется). Это был очень странный, но очень приятный опыт. К слову, с серенадами было очень смешно. Один парень попросил меня написать песню для его девушки, чтобы они помирились. И они помирились, и песня хорошая получилась. Поскольку была написана не одна серенада, а они именные, думал выпустить сборник, который называется «Моя бывшая». Главное, чтобы не было песни с именем, которое носит моя жена…

Во время разговора у Владимира еще было настроение шутить. Но во время индивидуального баттла оно исчезло. Напряжение было страшное. В какой категории соревновался Жогло и победил ли – смотрите в шоу «Дети против звезд» в среду в 19:00 на Новом канале.

Больше новостей:

Молодой отец Владимир Жогло – о сыне: «Судя по аппетиту, Остап весь в меня»

Это было не лакшери: Жогло обвенчался с любимой и раскрыл все подробности