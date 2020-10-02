Как приучить ребенка читать книги: советы Сергея Притулы

Ведущий шоу «Дети против звезд» рассказал, как прочитал исторический роман в пять лет

Сергей Притула обожает книги. Он очень много читает и часто делится подборками литературы со своими фанатами. Сын Дмитрий не отстает от звездного отца. Он тоже любит листать бумажные страницы. И это в эпоху тотальной диджитализации, когда дети пропадают в телефонах, а не в библиотеках. Как Сергей Притула приучил сына к книгам?

– Вважаю, що немає кращої мотивації, ніж приклад батьків, – делится он. – Діти змалку повторюють поведінку дорослих. Якщо дитина бачить маму і тата з книжкою в руках, для неї це не є чимось диким. Вона розуміє: батьки читають, значить, це норма життя. В такому випадку, коли ти кажеш: «Дивись, я тобі таку гарну книжку купив, візьми, почитай», у дитини немає відторгнення. Якщо ж вона цілими днями бачить батьків у ґаджетах і сама сидить в них, коли даєш їй книжку, вона не розуміє, для чого це. Ти не читаєш, то чого я маю читати?

Ведущий и сам с детства пристрастился к книгам и читал серьезную литературу, когда многие его сверстники еще «Азбуку» не видели.

– У батька була дуже велика бібліотека, і коли ми проходили якісь теми на уроках історії, я приходив додому і шукав художню літературу, яка б відповідала тому періоду, – вспоминает он. – У п’ять років прочитав «Спартак», тому що перед тим подивився фільм про Рим, легіонерів, війни з варварами. Мене це так захопило! Почав шукати, яка книга у нас є на цю тему. Знайшов «Спартак».

Кстати, уникальные знания литературы и истории ведущий неоднократно демонстрировал во время съемок шоу «Дети против звезд», премьера которого состоится 7 октября в 19:00 на Новом канале.

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