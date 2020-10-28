Специально к Хэллоуину знаменитости рассказали о своих фобиях

Они кажутся нам очень смелыми. Ведь смогли побороть самый распространенный страх на планете – публичных выступлений. Но украинским звездам ничто человеческое не чуждо – у них, как и у всех, есть фобии. Какие – они рассказали на съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

Ползучая гадость

Осень для Олега Кензова – прекрасное время года. Ведь тогда нет причин для его фобии. Никто не догадывается, но крепкий ведущий реалити «Кохання на виживання» застывает в ужасе, если видит маленькую змею.

– Даже когда понимаю, что это неопасный уж с желтыми «ушками», все равно стою на месте и не могу пошевелиться, – признается он. – Когда едем на гастроли, а заправок рядом нет, приходится идти по нужде в поле. Всегда боюсь, что сейчас как выскочит змея, как ужалит в ногу.

Выше облаков

Экс-солистка группы Nikita DJ NANA свои страхи пытается обуздать.

– Я боюсь высоты, – рассказывает она. – Где-то до 25 лет у меня не было этого страха. Потом поднялась на крышу и ощутила легкую панику. Дважды прыгала с парашютом, чтобы побороть фобию. Не могу сказать, что сильно помогло.

Бесстрашная леди

Актриса «Женского Квартала» Ирина Сопонару ничего не боится. Правда в детстве она была не такой смелой. Однажды ее напугала… книга.

– Очень хотела посмотреть фильм «Кошмар на улице Вязов», но родители не разрешали, – вспоминает она. – Тогда соседка принесла книжку о Фредди Крюгере. Хотя я никогда не бросаю книги, это первая и единственная история, которую не дочитала, потому что было очень страшно.

Кстати, некоторые фобии звездам придется обуздать сегодня, 28 октября, в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

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