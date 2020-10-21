Как поставить ребенка на ролики? Советы от чемпиона Богдана Панченко

За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) роллер-тренер рассказал о секретах профессии

Новый канал продолжает знакомить зрителя с селебритиз, в том числе – со звездами в определенных профессиях. Так, в третьем выпуске «Дети против звезд» за команду взрослых сыграет искусный роллер Богдан Панченко. Он не только умеет делать невероятные трюки на роликах, но и проводит уроки для всех желающих.

За кулисами проекта Богдан рассказал, на что стоит обратить внимание, если ставишь ребенка на ролики.

– Чтобы быстро научиться кататься, нужно не спешить, но заниматься постоянно, – рассказал тренер. – Иногда новички очень боятся падений. Чтобы этого избежать, нужно «превратиться» в пингвина: носочки развести в разные стороны, а пятки поставить вместе. Чтобы не упасть на попу, следует поставить руки на колени… и мелкими шажками двигаться вперед, желательно, по траве. Самая распространенная ошибка – не брать защиту. Помните, друзья, главное – это шлем. Кто катается без шлема, тот катается недолго (смеется).

Богдан вместе со своей соперницей Алисой Сунко будут выяснять, кто делает самые крутые трюки. Для демонстрации этого индивидуального баттла в студии построили специальный даунхилл – крутой спуск с подъемом.

Смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале, что будут исполнять звезды в шоу «Дети против звезд»! Вас ждет невероятное зрелище.

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