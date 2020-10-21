Новый каналДети против звездНовостиКак поставить ребенка на ролики? Советы от чемпиона Богдана Панченко

Как поставить ребенка на ролики? Советы от чемпиона Богдана Панченко

За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) роллер-тренер рассказал о секретах профессии

Новый канал продолжает знакомить зрителя с селебритиз, в том числе – со звездами в определенных профессиях. Так, в третьем выпуске «Дети против звезд» за команду взрослых сыграет искусный роллер Богдан Панченко. Он не только умеет делать невероятные трюки на роликах, но и проводит уроки для всех желающих.

За кулисами проекта Богдан рассказал, на что стоит обратить внимание, если ставишь ребенка на ролики.

– Чтобы быстро научиться кататься, нужно не спешить, но заниматься постоянно, – рассказал тренер. – Иногда новички очень боятся падений. Чтобы этого избежать, нужно «превратиться» в пингвина: носочки развести в разные стороны, а пятки поставить вместе. Чтобы не упасть на попу, следует поставить руки на колени… и мелкими шажками двигаться вперед, желательно, по траве. Самая распространенная ошибка – не брать защиту. Помните, друзья, главное – это шлем. Кто катается без шлема, тот катается недолго (смеется).

Богдан вместе со своей соперницей Алисой Сунко будут выяснять, кто делает самые крутые трюки. Для демонстрации этого индивидуального баттла в студии построили специальный даунхилл – крутой спуск с подъемом.

Смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале, что будут исполнять звезды в шоу «Дети против звезд»! Вас ждет невероятное зрелище.

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