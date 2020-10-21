Оля Полякова: «Женщина с винтом в пятой точке успевает все»

Певица призналась, что в детстве любила вязать и вышивать

Поколение Z – именно так называют современных детей. Они уже с пеленок осваивают цифровой мир. Не задают вопросы взрослым, а гуглят. «Z-ты» не всегда способны понять, почему они вынуждены сидеть в школе определенное время, и кто сказал, что математика должна быть после физкультуры. А еще эти дети поражают своими неординарными увлечениями, которые демонстрируют в шоу «Дети против звезд» (Новый канал). За кулисами проекта певица Оля Полякова призналась, что в возрасте ее соперников у нее были кардинально другие хобби.

– У меня много времени отнимала музыка, – говорит певица. – Иногда казалось, что занимаюсь ей круглосуточно. Но я старалась находить возможность, чтобы повышивать крестиком, связать крючком салфетку, а спицами – носки. А еще занималась фигурным катанием.

По словам Оли, она и сейчас старается находить время для любимых занятий. Представьте, после многочасового концерта певица любит готовить. И готовит не что-то на скорую руку, а блюда с несколькими технологическими процессами.

– Женщина с винтом в пятой точке успевает все, – с улыбкой говорит Оля. – Кстати, я никогда не готовлю по рецепту и не взвешиваю ингредиенты. Ведь настоящий повар должен творить.

Сегодня в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале Оля Полякова продемонстрирует свои кулинарные способности. Певица вместе с соперником Севастьяном Фаге будут готовить французский десерт. Интересно, кто победит в баттле?

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