Даниэлю Салему несколько раз пришлось оказывать первую помощь случайным людям

Сейчас горячий мачо с ливанскими корнями – артист, ресторатор и ведущий. А студентом Даниэль Салем даже представить не мог, какой крутой поворот совершит его жизнь. Он учился в медицинском университете и должен был стать хирургом-офтальмологом. Но у судьбы были другие планы на парня. Хотя Даниэль не работает врачом, медицинское прошлое не оставляет его в покое. Ведущему приходится постоянно кого-то спасать. О чем он рассказал за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– Летом дважды вспоминал навыки экстренной помощи, – говорит он. – Первый раз у таксиста начался приступ эпилепсии. У него получилось припарковаться рядом с моей машиной. Я смог открыть две двери, быстро опустил его сидение назад, крепко взял сзади за шею, чтобы он ничего себе не сломал. После приступа говорил с ним осторожно, потому что в этот момент человек ведет себя как маленький ребенок, будто он только родился на свет. А второй раз – мальчик прыгнул с пирса и начал тонуть. Пришлось его спасать. Я так рад, что учился в мединституте, потому что смог помочь в критических ситуациях.

Медицинские навыки он вспомнил и на съемках шоу «Дети против звезд». Даниэль Салем «лечил» Сергея Притулу от опасного вируса. Какого – узнаете в одном из выпусков с 7 октября по средам в 19:00 на Новом канале.

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