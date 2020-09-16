За что Jerry Heil стыдно перед родителями?

На съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал) певица рассказала, как ставила маму в неловкое положение

У Jerry Heil что ни песня – то хит. Ироничные треки с понятными эмоциями, близкими всем текстами, прикольным звучанием полюбились многим слушателям. Молодая певица – на пике популярности и неплохо зарабатывает. А когда-то ей приходилось просить деньги у мамы и папы. Сейчас девушке стыдно за то, как она это делала.

– Мои родители торговали и торгуют на базаре, – рассказала певица. – И я приходила к ним и клянчила деньги на новую кофточку, куклу, сладости. Мама знала: если дочка пришла на базар – сейчас ей будет неудобно перед всеми, кто торгует рядом. Я являлась и натурально выпрашивала: «Мам, ну купи, пожалуйста».

Детство певицы прошло в Киевской области, в маленьком городке Васильков, где все друг друга знают. Родители занимались продажей мяса. Свиней разделывали на заднем дворе дома.

– Мама торговала салом, и я любила, чтобы она мне отрезала шкурку, – вспоминает Jerry Heil. – Учитывая то, что сейчас сыроед, это звучит очень странно. Еще обожала свиные ушки. В детстве вообще любила объедаться. Могла, например, съесть целую связку бананов. А так я была очень спокойным ребенком, без приключений.

В шоу «Дети против звезд» Jerry Heil сразится с талантливым ребенком. Сможет ли певица победить его – смотрите с 7 октября в 19:00 на Новом канале.

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