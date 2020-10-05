Шоу «Дети против звезд» готовится к грандиозной премьере! Уже в среду, 7 октября, в 19:00 в эфире Нового канала вы увидите новые масштабные декорации, обновленные крутые конкурсы и невероятные таланты детей и звезд. Команда проекта подготовила много сюрпризов!

Первый выпуск 2 сезона «Дети против звезд» будет немного магическим, ведь в команде селебрити сыграет иллюзионист с многомиллионной youtube-аудиторией - Дима Евтушенко, участник коллектива Magic Five.

За кулисами Дима шокировал членов команды своими умениями. Звезды не могли понять, откуда он все знает? На эксперимент согласилась даже фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Певица была настроена скептически, но после фокуса сказала, что даже думать в присутствии Димы не будет, ведь он просто залез ей в голову!

Смотрите прямо сейчас то, что не увидите в эфире!