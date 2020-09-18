Юлия Санина призналась, наказывает ли сына

Фронтвумен The Hardkiss рассказала, какими методами воспитывает ребенка

Эпатажная на сцене Юля Санина превращается в нежную и хрупкую мамочку, как только переступает порог дома. После концертов ее ждет самый большой фанат в ее жизни – четырехлетний сын Даня. Мальчик растет достаточно энергичным, поэтому не всегда слушается родителей. Насколько строгая мама Юля Санина, она рассказала за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– Пока есть моменты, когда Даня не чувствует грани, – признается фронтвумен. – Он абсолютно не закомплексованный ребенок. Иногда может сказать человеку то, что думает о нем, прямо в лицо. И это не всегда приятно. Мы его не ругаем, не наказываем. Скорее, воспитываем. Объясняем, что нужно думать, кому и что ты говоришь, потому что слова могут обидеть. Также сын пока не понимает семейной иерархии. Считает, что кто первым начал говорить, тот и продолжать беседу при любых условиях. А то, что родители сейчас что-то важное обсуждают, его не смущает. Все должны замолчать и слушать. С этим мы также работаем, объясняя, что родители – главные.

Характер мальчика, считает Юля, сформировался под песни их группы.

– До седьмого месяца беременности я гастролировала с The Hardkiss, и его активность списываю на то, что он драйвовал у меня в животе, – улыбается она. – Даня – очень классный и позитивный мальчик, но очень энергичный.

В шоу «Дети против звезд» Юля будет соревноваться с одаренной девочкой. Какой талант она покажет – смотрите с 7 октября в 19:00 на Новом канале.

Семейные фото – @the_hardkiss

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