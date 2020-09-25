Сергей Притула: «За свою жизнь я сменил 15 работ»

Ведущий рассказал, как искал промоутеров в свою команду

Сегодня он успешный телеведущий Нового канала. Уже давно живет под прицелом камер и пристальным вниманием поклонников. Но каким был путь Сергея Притулы к славе и признанию? Телеведущий рассказал нам за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– За своє життя я змінив 15 робіт, – говорит ведущий. – Працював і барменом, вантажником, будівельником, різноробочим. До речі, про жодну роботу я не згадую із негативом. Адже маю велике щастя в житті – займатися тим, що люблю. Вважаю, що відволікатися на негатив – деструктивно. Тому завжди шукав плюси, а потім закохувався у процеси.

Сергей вспоминает, как в 2003 году он работал супервайзером. Тогда ему пришлось долго искать промоутеров. Ведь потенциальные работники давали отказ.

– То їх графік не влаштовував, то не підходила зарплата, – рассказывает телеведущий. – Як сьогодні пам’ятаю, за три тижні та неповні робочі дні вони б отримали 150 доларів. На той час я за місяць мав 100 доларів.

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Сергей не растерялся и пошел другим путем.

– Поспілкувався з барменками піцерії, яку часто відвідував, – говорит ведущий. – Думаю, дівчата вміють добре комунікувати з людьми, то впораються і з роботою промоутера. Я їх пробрифував та поставив задачі. Уявляєте, вони перевиконали план на 300%. Було щось неймовірне. Люди, які ніколи не працювали у цій сфері, почали давати такі результати.

По словам Сергея, он еще поработал на нескольких акциях и отошел от этого.

– Побачив, як влаштований цей бізнес, і пішов далі, – признается Притула.

Премьера шоу «Дети против звезд» – 7 октября в 19:00 на Новом канале.