Смартфон для ребенка: за и против. Мнение Сергея Притулы

Ведущий Нового канала рассказал, запрещает ли своим детям гаджеты

Современные дети не знают жизни без электронных гаджетов. Они еще не умеют толком говорить, а уже ловко скользят пальчиками по экрану. Но есть и другая сторона медали диджитализации – зависимость от гаджетов, которая беспокоит взрослых. Не стал исключением и ведущий Сергей Притула. Во время съемок шоу «Дети против звезд» (Новый канал) он рассказал, что дома хоть и не запрещает электронные девайсы, но пытается ограничивать виртуальное общение детей.

– Доньці три роки, до телефону їй ще далеко. Раз на день на півгодини ми даємо їй планшет, тому що вона любить інтерактивні уроки англійської, – говорит ведущий. – Зайвий раз не наймаємо репетиторів за страшні гроші – наша дитина у віці трьох років поступово наповнює свій словниковий запас. І це чудово!

А вот со старшим сыном возникли проблемы.

– У Дмитра була залежність від ґаджетів, відверто кажучи, – признается Сергей. – Я не міг забрати в нього силою телефон, адже поважаю його право власності. Він придбав його за власні гроші, які збирав десь рік. Проте, через ґаджет у нас часто були непорозуміння. Тому запропонував зробити експеримент. Віддати телефон і подивитися, що зміниться. Він погодився. Усе літо дитина провела без телефону, і нічого страшного не сталося.

Во время учебного года Диме не до смартфона. На уроках пользоваться девайсом нельзя, да и некогда это делать.

Премьера реалити «Дети против звезд» – этой осенью на Новом канале.

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